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У Києві брати по-звірячому побили бездомного до смерті: який термін вони отримали

Київ
22 грудня 14:29
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Наступні десять років брати можуть провести за ґратами
У Києві брати по-звірячому побили бездомного до смерті: який термін вони отримали

У Києві завершили досудове розслідування у справі братів, які побили безхатька до смерті. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Що сталося

Ще в серпні 2021 року, поліція Голосіївського району Києва, отримала повідомлення, що на вулиці Ямській був знайдений чоловік без ознак життя. За попередніми даними, між чоловіками і безхатьком стався конфлікт, який переріс в бійку. Чоловіки побили до смерті безхатька і втекли.

ЧП

Час слідства

На час слідства суд виніс рішення, що чоловіки повинні знаходитися під домашнім арештом. 22 грудня завершилося розслідування і тепер, правопорушникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

ЧП

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Автор публікації
Рожик Денис
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Київ суд вбивство поліція
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