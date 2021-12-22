У Києві брати по-звірячому побили бездомного до смерті: який термін вони отримали

У Києві завершили досудове розслідування у справі братів, які побили безхатька до смерті. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Читайте також: Поліція Києва зупинила авто для перевірки документів і знайшла наркотики. Фото

Що сталося

Ще в серпні 2021 року, поліція Голосіївського району Києва, отримала повідомлення, що на вулиці Ямській був знайдений чоловік без ознак життя. За попередніми даними, між чоловіками і безхатьком стався конфлікт, який переріс в бійку. Чоловіки побили до смерті безхатька і втекли.

Час слідства

На час слідства суд виніс рішення, що чоловіки повинні знаходитися під домашнім арештом. 22 грудня завершилося розслідування і тепер, правопорушникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Інші правопорушення в Києві