У Києві держслужбовець вимагав хабар $ 2 тис., а отримав термін: подробиці

У Подільському районі Києва затримали держслужбовця, який вимагав хабар у розмірі $ 2 тис. За це йому загрожує термін за гратами.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Подробиці

Як повідомляється, в прокуратуру надійшла заява про те, що у громадянки вимагають хабар у розмірі $ 2 тис. з боку держслужбовців за те, щоб не заводити справу на вилучений автомобіль Range Rover Sport.

Дії поліції

Правоохоронні органи задокументували те, що держслужбовець отримав хабар двома частинами. 21 грудня він був затриманий при отриманні другої частини в розмірі $ 1400.

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