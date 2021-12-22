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У Києві виявили незаконні ялинкові базари

Київ
22 грудня 12:05
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Під час перевірки інспекція благоустрою виявила 20 незаконних локацій
У Києві виявили незаконні ялинкові базари

З 15 грудня 2021 року в Києві офіційно відкрилися ялинкові базари. При цьому, на момент сьогоднішнього дня інспекція благоустрою виявила 20 незаконних локацій.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Дозвільні документи

Згідно з наданими даними, 20 локацій розміщені без дозвільних документів. При цьому комунальне підприємство "Київблагоустрій" почало демонтаж незаконних точок з продажу ялинок.

Вчора демонтували дев'ять локацій у п'яти районах столиці, де без дозволу продавалися новорічні ялинки", - йдеться в повідомленні.

Скільки локацій по Києву

У Києві до 31 грудня включно в Києві функціонуватимуть 187 локацій з продажу новорічних дерев.

Вимога до ялинкових ярмарків

До роботи ялинкових базарів є ряд вимог:

  • всі ялинки, сосни і смереки повинні бути з чипом.
  • територія ярмарку повинна бути огороджена.
  • локація повинна містити інформацію про суб'єкта підприємницької діяльності.
  • повинна бути лінійка для вимірювання висоти дерева.

Більше інформації про новорічні дерева

  • У суботу, 18 грудня, на Софіївській площі засяяла головна ялинка України. Красуня постала перед очима киян та гостей міста за день до офіційно зазначеного відкриття.
  • У середу, 15 грудня стало відомо про те, що біля Офісу Президента вже повністю облаштували территорію до новорічних свят. Також вже з'явилися фотографії прикрашеної ялинки біля адміністративної будівлі.
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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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Київ КМДА ринок новорічна ялинка
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