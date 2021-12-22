У Києві виявили незаконні ялинкові базари

З 15 грудня 2021 року в Києві офіційно відкрилися ялинкові базари. При цьому, на момент сьогоднішнього дня інспекція благоустрою виявила 20 незаконних локацій.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Дозвільні документи
Згідно з наданими даними, 20 локацій розміщені без дозвільних документів. При цьому комунальне підприємство "Київблагоустрій" почало демонтаж незаконних точок з продажу ялинок.
“Вчора демонтували дев'ять локацій у п'яти районах столиці, де без дозволу продавалися новорічні ялинки", - йдеться в повідомленні.
Скільки локацій по Києву
У Києві до 31 грудня включно в Києві функціонуватимуть 187 локацій з продажу новорічних дерев.
Вимога до ялинкових ярмарків
До роботи ялинкових базарів є ряд вимог:
- всі ялинки, сосни і смереки повинні бути з чипом.
- територія ярмарку повинна бути огороджена.
- локація повинна містити інформацію про суб'єкта підприємницької діяльності.
- повинна бути лінійка для вимірювання висоти дерева.
Більше інформації про новорічні дерева
- У суботу, 18 грудня, на Софіївській площі засяяла головна ялинка України. Красуня постала перед очима киян та гостей міста за день до офіційно зазначеного відкриття.
- У середу, 15 грудня стало відомо про те, що біля Офісу Президента вже повністю облаштували территорію до новорічних свят. Також вже з'явилися фотографії прикрашеної ялинки біля адміністративної будівлі.