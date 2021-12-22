У Києві виявили незаконні ялинкові базари

З 15 грудня 2021 року в Києві офіційно відкрилися ялинкові базари. При цьому, на момент сьогоднішнього дня інспекція благоустрою виявила 20 незаконних локацій.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Дозвільні документи

Згідно з наданими даними, 20 локацій розміщені без дозвільних документів. При цьому комунальне підприємство "Київблагоустрій" почало демонтаж незаконних точок з продажу ялинок.

“Вчора демонтували дев'ять локацій у п'яти районах столиці, де без дозволу продавалися новорічні ялинки", - йдеться в повідомленні.

Скільки локацій по Києву

У Києві до 31 грудня включно в Києві функціонуватимуть 187 локацій з продажу новорічних дерев.

Вимога до ялинкових ярмарків

До роботи ялинкових базарів є ряд вимог:

всі ялинки, сосни і смереки повинні бути з чипом.

територія ярмарку повинна бути огороджена.

локація повинна містити інформацію про суб'єкта підприємницької діяльності.

повинна бути лінійка для вимірювання висоти дерева.

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