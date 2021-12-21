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Відомий викрадач авто схоплений під Києвом: як він "працював". Відео

Київ
21 грудня 17:24
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У злочинця знайшли гранати і зброю
Відомий викрадач авто схоплений під Києвом: як він "працював". Відео

У Київській області затримали давно розшукуваного викрадача автомобілів, який "працював" у передмістях Києва.

"Відомого викрадача автомобілів затримали в Київській області 40 - річний уродженець Черкаської області за пів року викрав понад 10 автомобілів на території Київщини", – повідомляє пресслужба поліції Київської області 21 грудня.

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Наприклад, у квітні злочинець викрав автомобіль Hyundai Sonata, що належала жителю Софіївської Борщагівки, а Вишгороді викрав авто Hyundai Tucson.

Як злочинець викрадав авто

Поліція встановила, що зловмисник викрадав транспортні засоби за особливою схемою, попередньо підготувавшись.

  1. Спочатку чоловік попередньо приїжджав до місця злочину з метою розвідки та підбору автомобіля.
  2. Після визначення "жертви" він готував під неї номерні знаки, замовляв спеціальну апаратуру і виробляв ключі під конкретне авто.
  3. Потім викрадач під'їжджав до району майбутнього викрадення на своєму авто, але його він залишав на стоянці, а безпосередньо до місця злочину прибував громадським транспортом.
  4. Викрадені авто чоловік "переганяв" в Черкаську область, де надалі реалізовував.
     

Коли злочинця схопили, у нього виявили гранати РГД-5, Ф-1, револьвер, комплекти ключів від автомобілів, заготовки для викрадення автотранспорту, спецзасоби для безшумного розбиття вікон в автомобілях.

При цьому виявилося, що викрадач раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності не тільки за викрадення автомобілів, але і за незаконне поводження зі зброєю і загрозу/насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також він залучався за створення злочинної організації.

Порушено кримінальне провадження. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

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Автор публікації
Володимир Лисенков
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поліція авто Київська область угон
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