Поліція Києва зупинила авто для перевірки документів і знайшла наркотики. Фото

Патрульна поліція Києва зупинила автомобіль марки Peugeot на проспекті Перемоги, так як водій авто порушив правила дорожнього руху. При спілкуванні копи побачили, що чоловік і пасажирка знаходяться в неадекватному стані.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Неадекватний водій

Під час спілкування поліцейські помітили, що водій автомобіля перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду чоловік відмовився.

Перевірка людей і авто

Враховуючи ненормальну поведінку водія та пасажирки, копи провели поверхневу перевірку людей та авто. У жінки інспектори знайшли пакетик з порошком, по всій видимості це наркотики. У самому авто були знайдені таблетки, найімовірніше наркотичної дії, предмет, який схожий на пістолет, тесак і ножі.

Протокол

Інспектори склали протокол за частиною 3 статті 130 та частиною 4 статті 126 Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

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