ДТП на Броварському проспекті: водія намагаються врятувати з понівеченого авто. Відео

Сьогодні ввечері, 22 грудня, в Дніпровському районі Києва сталася масова дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали люди.

НП сталася на Броварському проспекті, повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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"Серйозна ДТП з постраждалими в Києві на Броварському проспекті: три авто, постраждалого деблокують за допомогою гідравлічного інструменту", - йдеться в повідомленні.

Рух по проспекту ускладнений. На місці пригоди працюють медики, рятувальники і поліцейські. Один з факторів, що призвів до ДТП - важкі погодні умови.

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