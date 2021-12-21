Масова ДТП під Києвом: вантажівку "підрізали" і вона знесла ще три авто

21 грудня в передмісті Києва Бучі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів. НП почалося з того, що водій BMW порушив правила дорожнього руху.

"За попередньою інформацією водій автомобіля марки BMW не надав пріоритет в русі, виїхав на зустрічну смугу, і зіткнувся з вантажним автомобілем", – повідомляє пресслужба поліції Київської області.

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Водій вантажівки спробував уникнути зіткнення, але зачепив при цьому ще три автомобілі, які рухалися дорогою.

Відомо, що в результаті ДТП загиблих і постраждалих немає. На теперішній час правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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