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Серйозна ДТП під Харковом: розбиті три автівки й утворився величезний затор. Відео

Харків
22 грудня 20:10
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Постраждали одна людина
Серйозна ДТП під Харковом: розбиті три автівки й утворився величезний затор. Відео

Під Харковом ввечері 22 грудня сталась серйозна автопригода. У Чугуєві на дорозі зіштовхнулись одразу три автівки.

Про це написали у Telegram-каналі ХС Харьков.

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Серйозна ДТП під Харковом

Як пишуть у соцмережі, дорожньо-транспортна пригода сталась ввечері 22 грудня під Харковом. У Чугуєві на дорозі зіштовхнулись три автомобілі. Транспортні засоби пошкоджені. Одна людина постраждала. На місце прибула бригада швидкої медичної допомоги. Обійшлось без жертв і смертей. Постраждалому надають допомогу.

Інших подробиць поки не повідомляли. Обставини автопригоди буде з’ясовувати поліція. У соцмережі додають, що поблизу місця ДТП утворився нереальний затор. Щоб проїхати місто, може знадобитись близько 50 хвилин.

"Серйозне ДТП із трьох машин у Чугуєві в районі літака. На щастя всі живі, постраждала одна людина йому зараз надають допомогу. Пробка нереальна, орієнтовний проїзд Чугуєва 50 хвилин", – написали очевидці.

Автопригоди у Харкові та області

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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ДТП Харків
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