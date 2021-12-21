В Харькове трамвай сбил автомобиль и заблокировал движение

В Харькове 21 декабря произошла авария с участием трамвая и автомобиля. Инцидент произошел около 20:40.

Об этом сообщили в Telegram-канале ХХ.

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ДТП с трамваем в Харькове

В Харькове в районе ТЦ "Барабашово" трамвай №27 врезался и сбил автомобиль. Инцидент произошел около 20:40. Из-за аварии движение трамваев по пути №27 было заблокировано. Когда на место прибудет полиция, пока что не известно. Также не известно, когда будет восстановлено движение трамваев.

В комментариях осудили действия водителя автомобиля и водителя трамвая.

ДТП в Харькове