В Харькове произошло "элитное" тройное ДТП на Веснина. Видео

В Харькове днем, 21 декабря, произошла авария. Три автомобиля врезались друг в друга во время движения.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".

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Тройная авария в Харькове

ДТП произошло на Веснина сегодня, 21 декабря. Столкнулись Audi, Lexus, Range Rover. На место уже прибыла полиция. Всю территорию оцепили. О пострадавших не сообщается. Вся информация уточняется.

На видео видно, как несколько машин стоят в ряд. Кто стал виновником аварии, пока что неизвестно. Полиция занимается выяснением всех обстоятельств.

ДТП в Харькове