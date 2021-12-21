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В Харькове произошло "элитное" тройное ДТП на Веснина. Видео

Харьков
21 декабря 15:07
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Несколько машин не разминулись во время движения
В Харькове произошло "элитное" тройное ДТП на Веснина. Видео

В Харькове днем, 21 декабря, произошла авария. Три автомобиля врезались друг в друга во время движения. 

Об этом сообщили в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".

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Тройная авария в Харькове

ДТП произошло на Веснина сегодня, 21 декабря. Столкнулись Audi, Lexus, Range Rover. На место уже прибыла полиция. Всю территорию оцепили. О пострадавших не сообщается. Вся информация уточняется. 

На видео видно, как несколько машин стоят в ряд. Кто стал виновником аварии, пока что неизвестно. Полиция занимается выяснением всех обстоятельств. 

ДТП в Харькове

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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ДТП авария
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