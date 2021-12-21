Под Харьковом Lanos на бешеной скорости снес столб. Видео

Возле Харькова снова произошла авария. Водитель легковушки, не справившись с управлением снес столб.

Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "Автомобильный Харьков. СТО. Харьков".

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Что известно о ДТП под Харьковом?

Авария произошла на основе, 21 декабря. Водитель не справившись с управлением врезался в столб электроопоры.

"На основе водитель на Ланосе не справился с управлением и снес столб. Тот момент, когда дорога действительно хороша", – говорится в заметке под кадрами с ДТП.

На видео видно, что водитель двигался с высокой скоростью, ведь не справившись с управлением буквально снес столб электроопоры.

В комментариях пользователи социальной сети активно обсуждали причины аварии.

"Там реально столбы стоят от проезжей части, сам шугаюсь когда выезжаю из гаражей. Да и со знаками на этом участке совсем беда, нет предупреждений на столбах о направление поворотов и вертикальной разметки на перекрестках останавливаются автобусы, дети перебегают дорогу, а носятся там сильно. Так же нет предупреждения о сужении полос в одну. В целом есть и плюсы, кроме нескольких ям, сама дорога не плохая, плюс освещение на высоте", – пишет один из пользователей.

ДТП в Харькове