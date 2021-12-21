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Автомобіль відкинуло на кілька метрів: з'явилося відео з ДТП на Центральному ринку у Харкові

Харків
21 грудня 10:29
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Інцидент стався на Центральному ринку
Автомобіль відкинуло на кілька метрів: з'явилося відео з ДТП на Центральному ринку у Харкові

У Харкові сталася чергова ДТП. На перехресті водій таксі не пропустив іншого кермувальника таксі на Renault Logan.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Х.С".

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Що відомо про ДТП у Харкові?

У Харкові сталося ДТП на Центральному ринку. На перехресті зіштовхнулися таксі та легковик Renault Logan.

"З'явився момент сьогоднішньої ДТП на Центральному ринку. Автомобіль таксі не поступився дорогою Renault Logan. Цікава думка знавців щодо ситуації", – йдеться у дописі під відео.

У коментарях користувачі соціальної мережі активно обговорювали причину ДТП.

ДТП

"Якби був нормальний наїзник, за кермом орендного Форда, і виявив би бажання пропустити пішохода, то нічого цього не було б. Карма", "Пішохода не пропустив і дорогу не дав", – пишуть користувачі соцмережі.

ДТП на дорогах Харківщини

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Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
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Харків
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