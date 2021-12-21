В Харькове неизвестный "влетел" в припаркованный автомобиль и скрылся. Фото

В Харькове на Гвардейцев-Широнинцев, 15/46 неизвестный автомобиль врезался в припаркованную машину. После этого водитель скрылся.

Об этом сообщили в Telegram-канале "СТО Харьков".

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В Харькове повредили припаркованное авто

Инцидент произошел днем 21 декабря 2021 года на улице Гвардейцев-Широнинцев, 15/46. Неизвестный "влетел" в припаркованный во дворе автомобиль Chevrolet Aveo с номерами "АХ 1584 ЕР". На фото видно, как у автомобиля полностью отпал бампер. Машина серьезно повреждена.

В комментариях пишут: "Граждане! Устанавливайте у себя в квартирах видеонаблюдение! Это не так дорого, но зато всякие твари не смогут безнаказанно гадить в ваших дворах!".

ДТП в Харькове