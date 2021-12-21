live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Харьков
  • В Харькове неизвестный "влетел" в припаркованный автомобиль и скрылся. Фото

В Харькове неизвестный "влетел" в припаркованный автомобиль и скрылся. Фото

Харьков
21 декабря 18:12
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 270
views-icon
Читать на украинском
Инцидент произошел во дворе одного из домов
В Харькове неизвестный "влетел" в припаркованный автомобиль и скрылся. Фото

В Харькове на Гвардейцев-Широнинцев, 15/46 неизвестный автомобиль врезался в припаркованную машину. После этого водитель скрылся. 

Об этом сообщили в Telegram-канале "СТО Харьков".

Читайте также: В Харькове произошло "элитное" тройное ДТП на Веснина

В Харькове повредили припаркованное авто

Инцидент произошел днем 21 декабря 2021 года на улице Гвардейцев-Широнинцев, 15/46. Неизвестный "влетел" в припаркованный во дворе автомобиль Chevrolet Aveo с номерами "АХ 1584 ЕР". На фото видно, как у автомобиля полностью отпал бампер. Машина серьезно повреждена. 

В комментариях пишут: "Граждане! Устанавливайте у себя в квартирах видеонаблюдение! Это не так дорого, но зато всякие твари не смогут безнаказанно гадить в ваших дворах!".

ДТП в Харькове

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 270
ДТП авария
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

23 декабря 21:43

Харьков
В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

23 декабря 21:11

Харьков
Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

23 декабря 20:38

Харьков
Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

23 декабря 20:14

Харьков
Главная Харьков В Харькове неизвестный "влетел" в припаркованный автомобиль и скрылся. Фото
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен