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ДТП с трамваем в Харькове: подробности о пострадавших

Харьков
22 декабря 14:21
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У двоих женщин среднего возраста ушибы, у пенсионерки сломаны ребра
ДТП с трамваем в Харькове: подробности о пострадавших

В результате аварии в районе Конного рынка пострадали три женщины. У двоих женщин среднего возраста ушибы, у пенсионерки сломаны ребра.

Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского городского совета Ольга Хмель, передают корреспонденты Новини.LIVE Kharkiv.

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Трамвай сошел с рельсов и пробил ограждение в Харькове

"Причина аварии устанавливается. По пострадавшим – в неотложку были доставлены три женщины. Две из них (по 43 года) – ушибы, получили помощь, ушли лечиться амбулаторно. Одна женщина (64 года) госпитализирована в политравму с переломом ребер", – уточнила Хмель.

В среду, 22 декабря, в Харькове в районе Конного рынка трамвай с пассажирами сошел с рельсов, пробил ограждение и выкатился на дорогу. Пострадали несколько человек.

ДТП с общественным транспортом в Харькове

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Автор публикации
Павлишин Андрей
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ДТП Харьков авария транспорт
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