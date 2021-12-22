ДТП с трамваем в Харькове: подробности о пострадавших

В результате аварии в районе Конного рынка пострадали три женщины. У двоих женщин среднего возраста ушибы, у пенсионерки сломаны ребра.

Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского городского совета Ольга Хмель, передают корреспонденты Новини.LIVE Kharkiv.

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"Причина аварии устанавливается. По пострадавшим – в неотложку были доставлены три женщины. Две из них (по 43 года) – ушибы, получили помощь, ушли лечиться амбулаторно. Одна женщина (64 года) госпитализирована в политравму с переломом ребер", – уточнила Хмель.

В среду, 22 декабря, в Харькове в районе Конного рынка трамвай с пассажирами сошел с рельсов, пробил ограждение и выкатился на дорогу. Пострадали несколько человек.

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