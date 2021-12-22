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Пробил ограждение и вылетел на дорогу: в Харькове трамвай сошел с рельсов. Фото

Харьков
22 декабря 10:23
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Инцидент произошел в районе Конного рынка
Пробил ограждение и вылетел на дорогу: в Харькове трамвай сошел с рельсов. Фото

В городе 22 декабря в районе Конного рынка произошло ДТП с участием трамвая. Он сошел с рельсов, пробил ограждение, вылетел на дорогу и перекрыл проезжую часть.

Об этом сообщают в Telegram-канале Х.Х.

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Что известно о ДТП с участием трамвая в Харькове?

Дорожный инцидент произошел утром, 22 декабря, с рельсов сошел трамвай в районе Конного рынка.

В сети пользователи активно публикуют фото с места аварии. На кадрах, появившихся в сети, видно, что трамвай также боковой частью зацепил дерево возле колеи.

Кроме этого, очевидцы сообщают, что в аварии пострадала женщина. Людей предупреждают, что движение общественного транспорта в этом районе будет временно заблокировано.

ДТП

ДТП в Харькове

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Автор публикации
Воробьева Лилия
В 2015 году окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, получив диплом по специальности «Журналистика». Более десяти лет работаю журналистом в различных печатных и интернет-изданиях. В своих текстах всегда стараюсь писать о сложном простым языком.
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Главная Харьков Пробил ограждение и вылетел на дорогу: в Харькове трамвай сошел с рельсов. Фото
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