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У Харкові трамвай збив автомобіль і заблокував рух

У Харкові 21 грудня сталася аварія за участю трамвая і автомобіля. Інцидент стався близько 20:40. 

Про це повідомили в Telegram-каналі ХХ.

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ДТП з трамваєм у Харкові

У Харкові в районі ТЦ "Барабашово" трамвай №27 врізався і збив автомобіль. Інцидент стався близько 20:40. Через аварію рух трамваїв по шляху №27 було заблоковано. Коли на місце прибуде поліція, поки що не відомо. Також не відомо, коли буде відновлено рух трамваїв. 

У коментарях засудили дії водія автомобіля і водія трамвая. 

ДТП у Харкові

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Автор публікації
Мамонов Артем
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ДТП Харків аварія
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