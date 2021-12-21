У Харкові трамвай збив автомобіль і заблокував рух

У Харкові 21 грудня сталася аварія за участю трамвая і автомобіля. Інцидент стався близько 20:40.

Про це повідомили в Telegram-каналі ХХ.

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ДТП з трамваєм у Харкові

У Харкові в районі ТЦ "Барабашово" трамвай №27 врізався і збив автомобіль. Інцидент стався близько 20:40. Через аварію рух трамваїв по шляху №27 було заблоковано. Коли на місце прибуде поліція, поки що не відомо. Також не відомо, коли буде відновлено рух трамваїв.

У коментарях засудили дії водія автомобіля і водія трамвая.

ДТП у Харкові