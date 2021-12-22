Комунальна вантажівка мало не знесла пішохода у Харкові. Фото

У Харкові вранці 22 грудня комунальна вантажівка мало не знесла пішохода на дорозі. Також транспортний засіб ледве не протаранив газель.

Відео пригоди опублікували у Telegram-каналі Харьков Life.

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Вантажівка мало не збила пішохода у Харкові

Дорожньо-транспортна пригода сталась рано-вранці на вулиці Сумській. Як пишуть очевидці, комунальна вантажівка мчалась на швидкості й мало не спричинила автопригоду. Транспортний засіб ледь не зніс людину на пішохідному переході. Також вантажівка могла протаранити газель. Врятувало те, що водій вчасно загальмував.

Коли обурений пішохід спробував обійти транспортний засіб, водій чомусь вирішив дати ще й задню. Після цього він помчав далі, не реагуючи на те, що світлофор показував червоне світло.

"Сьогодні вранці вантажівка так поспішала засипати сіллю Сумську, що трохи пішохода і газель не знесла, пізніше вирішила нікому не заважати на пішохідному і сиганула на червоне…", – написали у соцмережі.

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