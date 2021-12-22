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Комунальна вантажівка мало не знесла пішохода у Харкові. Фото

Харків
22 грудня 19:42
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Водій вчасно загальмував
Комунальна вантажівка мало не знесла пішохода у Харкові. Фото

У Харкові вранці 22 грудня комунальна вантажівка мало не знесла пішохода на дорозі. Також транспортний засіб ледве не протаранив газель.

Відео пригоди опублікували у Telegram-каналі Харьков Life.

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Вантажівка мало не збила пішохода у Харкові

Дорожньо-транспортна пригода сталась рано-вранці на вулиці Сумській. Як пишуть очевидці, комунальна вантажівка мчалась на швидкості й мало не спричинила автопригоду. Транспортний засіб ледь не зніс людину на пішохідному переході. Також вантажівка могла протаранити газель. Врятувало те, що водій вчасно загальмував.

Коли обурений пішохід спробував обійти транспортний засіб, водій чомусь вирішив дати ще й задню. Після цього він помчав далі, не реагуючи на те, що світлофор показував червоне світло.

ДТП у Харкові

"Сьогодні вранці вантажівка так поспішала засипати сіллю Сумську, що трохи пішохода і газель не знесла, пізніше вирішила нікому не заважати на пішохідному і сиганула на червоне…", – написали у соцмережі.

ДТП у Харкові та області

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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ДТП Харків вантажівки
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