Найбільший у світі суверенний фонд зобов’язав працівників використовувати ШІ у роботі

Прапор Норвегії. Фото: Pixabay

Найбільший суверенний фонд світу, норвезький Norges Bank Investment Management (NBIM), вартістю 1,8 трильйона доларів, зробив революційний крок: використання штучного інтелекту (ШІ) стало обов’язковою вимогою для всіх працівників.

Це рішення, яке ще кілька років тому виглядало б надто радикальним, сьогодні стає передвісником трендів у глобальному управлінні активами, пише Bloomberg. Тепер у NBIM замість порад і презентацій для співробітників діє чітка вимога: або опанувати нові технології, або лишитися осторонь кар’єрного розвитку.

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"Використовувати ШІ чи ні — не добровільно. Якщо ви не використовуєте його, вас ніколи не підвищать. Ви не отримаєте роботу", — пояснив генеральний директор NBIM Ніколай Танґен.

Керівник, який змінює правила гри

Ніколай Танґен очолив NBIM у розпал цифрової трансформації. Але замість теоретичних закликів до інновацій, він поставив ультиматум. З 2022 року його стратегія полягала в нав’язуванні ШІ як базового інструменту для щоденної роботи. За його словами, близько 10-20% працівників чинили опір змінам, але саме їм, на його думку, найбільше потрібна технологічна підтримка:

"Найбільший сюрприз — це опір. Люди не хочуть змін. Але це і є група, якій ШІ потрібен найбільше", — наголосив Танґен.

Фонд працює з понад 8 000 компаній у 60+ країнах. Його структура потребує блискавичної обробки даних, оперативної аналітики та масштабованих рішень. Саме ШІ, як стверджує Танґен, дозволив перейти від інтуїтивного аналізу до фактично безпомилкового прогнозування.

Як саме фонд інтегрує ШІ

Сьогодні понад 300 співробітників фонду використовують ШІ для написання коду. Але на цьому інновації не закінчуються. Працівники використовують широкий спектр інструментів:

Claude (Anthropic) — для аналітичного текстового моделювання. Copilot (Microsoft) — для допомоги в розробці та верифікації коду. Perplexity та Cursor — для дослідницьких запитів. OpenAI Deep Research та Google AI — для аналізу новин 16 мовами, структуризації даних і пришвидшення оцінок.

Ці інструменти активно використовують для формування оцінок компаній, вивчення компенсацій топменеджменту, аналізу ринкових тенденцій і звітності.

Прозорі обмеження для стабільного розвитку

Фонд не дозволяє ШІ "виходити за межі": конфіденційна інформація та особисті дані заборонені для введення в моделі. Весь код перевіряється вручну — щонайменше двома людьми. Незалежна торгівля та прийняття ключових рішень залишаються в руках людей.

"Незалежна торгівля завжди буде людською. Я не бачу, щоб це змінилося у майбутньому. Але вони використовують ШІ для збору інформації", — підкреслив Танґен.

Ефект від обов’язкового ШІ: цифри та прогнози

Вже у 2024 році ефективність фонду зросла на 15%, і Танґен прогнозує +20% у 2025-му. Іще 20% приросту очікується у 2026 році. Причому ключовий внесок робить саме автоматизація та структурованість роботи з даними.

"Якщо ми конкуруємо з компаніями без ШІ, ми на 50% попереду. Це неймовірно. Вони нас ніколи не наздоженуть", — резюмував очільник фонду.

Технологічна ставка на лідерство

NBIM, створений у 1990-х для інвестування надлишкових доходів від нафтогазової промисловості Норвегії, — не просто великий фонд. Це фінансовий важковаговик, який володіє акціями Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla. Частка цих компаній становить 17% усього його портфелю. У 2024 році фонд зафіксував рекордний прибуток другий рік поспіль — значною мірою завдяки інвестиціям у технології.

Раніше ми повідомляли, що Microsoft 365 (раніше Office 365) дорожчає вперше за 12 років. Це підвищення цін зумовлене тим, що компанія планує активно впроваджувати нові інструменти та функції, розроблені на основі штучного інтелекту. Відтепер користувачі платитимуть більше за доступ до розширеного функціоналу популярного пакета офісних програм.

А британський страховий гігант Lloyd's of London розширив свої послуги, запустивши новий страховий продукт, що покриває збитки, спричинені штучним інтелектом. Цей продукт націлений на фінансові та репутаційні ризики, які можуть виникнути через помилки генеративного ШІ, як-от чат-боти чи рекомендаційні системи.