Страховий поліс від помилок ШІ — Lloyd’s of London та Armilla змінюють ринок

Чоловіки за столом в офісі. Фото: Freepik

Британський страховий гігант Lloyd’s of London зробив крок у майбутнє — тепер він покриває збитки, які спричиняє штучний інтелект (ШІ). Новий продукт фокусується саме на фінансових та репутаційних наслідках, що виникають через помилки генеративного ШІ — зокрема таких, як чат-боти чи системи рекомендацій.

Як пише Financial Times, нову страхову програму розробив стартап Armilla AI, підтриманий відомим акселератором Y Combinator. Продукт уже застрахований низкою учасників Lloyd’s і спрямований на компанії, що активно впроваджують ШІ у клієнтську підтримку, маркетинг, фінанси й інші критичні сфери.

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Поліс не активується автоматично при кожній помилці бота. За словами генерального директора Armilla Картика Рамакрішнана, страховка починає діяти лише тоді, коли система працює гірше, ніж заявлено. Інакше кажучи, якщо ШІ видає невірні поради або фабрикує факти, що призводить до шкоди для клієнтів або судових позовів — страхова покриє витрати.

Йдеться про компенсацію збитків, пов’язаних з:

розповсюдженням фейкової інформації;

фінансовими втратами клієнтів через хибні поради;

судовими процесами, пов’язаними з діями ШІ.

Штучний інтелект уже завдає реальних збитків

За останній рік світ побачив низку гучних інцидентів, які показали вразливість навіть відомих компаній перед ШІ-помилками. У 2024 році чат-бот Air Canada вигадав знижку, і компанія була змушена її надати. А банк Virgin Money опинився в центрі скандалу через те, що їхній бот заблокував запит клієнта, хибно інтерпретувавши слово virgin.

Раніше такі інциденти частково покривалися стандартними страховими полісами з професійної відповідальності. Але суми, які реально виділялися на ШІ-помилки, були мізерними — в межах 25 000 дол. при загальному покритті на 5 млн дол.

Хто стоїть за інновацією

Armilla, стартап із Кремнієвої долини, спеціалізується на оцінці ризиків ШІ та створенні інструментів для їхнього управління. Підтримка Y Combinator, одного з найпрестижніших акселераторів світу, надала компанії ресурси для розробки цього унікального продукту.

Lloyd’s of London, зі свого боку, є світовим лідером у страхуванні складних і нетрадиційних ризиків, від морських перевезень до кіберзагроз. Їхня співпраця поєднує технологічну експертизу та страхову надійність.

Чому новий поліс має значення для майбутнього бізнесу

Запуск цього продукту є сигналом для компаній: ШІ не лише відкриває можливості, але й потребує відповідального підходу. Страховий поліс знижує бар’єри для впровадження ШІ, дозволяючи бізнесу експериментувати з технологіями без страху катастрофічних фінансових наслідків. За оцінками експертів, попит на такі страхові продукти зростатиме, оскільки використання ШІ у 2025 році стане ще більш поширеним.

Крім того, поліс може стимулювати розробників ШІ створювати надійніші моделі. Знаючи, що страхові компанії оцінюватимуть продуктивність систем, компанії-розробники будуть мотивовані інвестувати в тестування та контроль якості.

Що далі: тренд на страхування алгоритмічних ризиків

Очевидно, що ринок страхування адаптується до нової реальності, наголошує видання. Помилки ШІ — більше не рідкість і не лише технічна проблема. Це — юридичний та фінансовий виклик. І компанії, які хочуть залишатися конкурентоспроможними у майбутньому, змушені не лише впроваджувати ШІ, а й мати інструменти для захисту від його наслідків.

Попри інноваційність, продукт стикається з викликами. Визначення "деградації продуктивності" ШІ залишається суб’єктивним і може викликати спори між страховиками та клієнтами. Крім того, висока вартість полісів може обмежити їхню доступність для малого бізнесу. Проте Armilla та Lloyd’s уже працюють над масштабуванням продукту, щоб зробити його більш універсальним.

Як повідомлялось, змодельована вченими компанія, де всі посади обіймали автономні ШІ-агенти від провідних технологічних компаній, зіткнулася з несподіваною проблемою. Ці штучні інтелекти, виконуючи різноманітні завдання, від фінансового аналізу до управління проєктами, виявилися нездатними навіть знайти один одного в робочому чаті.

Зазначимо також, штучний інтелект очолив венчурний ринок, спричинивши рекордний приплив інвестицій у першому кварталі 2025 року. Завдяки ШІ обсяг інвестицій сягнув найвищої позначки за останні майже три роки, склавши 126,3 млрд доларів. Цей технологічний прорив став головною рушійною силою цього фінансового підйому.