Крупнейший в мире суверенный фонд обязал работников использовать ИИ в работе

ИИ стал обязательным — как Норвегия изменила финансовый мир
Крупнейший суверенный фонд мира, норвежский Norges Bank Investment Management (NBIM), стоимостью 1,8 триллиона долларов, сделал революционный шаг: использование искусственного интеллекта (ИИ) стало обязательным требованием для всех работников.
Это решение, которое еще несколько лет назад выглядело бы слишком радикальным, сегодня становится предвестником трендов в глобальном управлении активами, пишет Bloomberg. Теперь в NBIM вместо советов и презентаций для сотрудников действует четкое требование: либо освоить новые технологии, либо остаться в стороне от карьерного развития.
"Использовать ИИ или нет — не добровольно. Если вы не используете его, вас никогда не повысят. Вы не получите работу", — пояснил генеральный директор NBIM Николай Танген.
Руководитель, который меняет правила игры
Николай Танген возглавил NBIM в разгар цифровой трансформации. Но вместо теоретических призывов к инновациям, он поставил ультиматум. С 2022 года его стратегия заключалась в навязывании ИИ как базового инструмента для ежедневной работы. По его словам, около 10-20% работников сопротивлялись изменениям, но именно им, по его мнению, больше всего нужна технологическая поддержка:
"Самый большой сюрприз — это сопротивление. Люди не хотят изменений. Но это и есть группа, которой ИИ нужен больше всего", — подчеркнул Танген.
Фонд работает с более 8 000 компаний в 60+ странах. Его структура требует молниеносной обработки данных, оперативной аналитики и масштабируемых решений. Именно ИИ, как утверждает Танген, позволил перейти от интуитивного анализа к фактически безошибочному прогнозированию.
Как именно фонд интегрирует ИИ
Сегодня более 300 сотрудников фонда используют ИИ для написания кода. Но на этом инновации не заканчиваются. Сотрудники используют широкий спектр инструментов:
- Claude (Anthropic) — для аналитического текстового моделирования.
- Copilot (Microsoft) — для помощи в разработке и верификации кода.
- Perplexity и Cursor — для исследовательских запросов.
- OpenAI Deep Research и Google AI — для анализа новостей на 16 языках, структуризации данных и ускорения оценок.
Эти инструменты активно используют для формирования оценок компаний, изучения компенсаций топ-менеджмента, анализа рыночных тенденций и отчетности.
Прозрачные ограничения для стабильного развития
Фонд не позволяет ИИ "выходить за рамки": конфиденциальная информация и личные данные запрещены для ввода в модели. Весь код проверяется вручную — как минимум двумя людьми. Независимая торговля и принятие ключевых решений остаются в руках людей.
"Независимая торговля всегда будет человеческой. Я не вижу, чтобы это изменилось в будущем. Но они используют ИИ для сбора информации", — подчеркнул Танген.
Эффект от обязательного ИИ: цифры и прогнозы
Уже в 2024 году эффективность фонда выросла на 15%, и Танген прогнозирует +20% в 2025-м. Еще 20% прироста ожидается в 2026 году. Причем ключевой вклад делает именно автоматизация и структурированность работы с данными.
"Если мы конкурируем с компаниями без ИИ, мы на 50% впереди. Это невероятно. Они нас никогда не догонят", — резюмировал глава фонда.
Технологическая ставка на лидерство
NBIM, созданный в 1990-х для инвестирования избыточных доходов от нефтегазовой промышленности Норвегии, — не просто крупный фонд. Это финансовый тяжеловес, владеющий акциями Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla. Доля этих компаний составляет 17% всего его портфеля. В 2024 году фонд зафиксировал рекордную прибыль второй год подряд - во многом благодаря инвестициям в технологии.
Ранее мы сообщали, что Microsoft 365 (ранее Office 365) дорожает впервые за 12 лет. Это повышение цен обусловлено тем, что компания планирует активно внедрять новые инструменты и функции, разработанные на основе искусственного интеллекта. Отныне пользователи будут платить больше за доступ к расширенному функционалу популярного пакета офисных программ.
А британский страховой гигант Lloyd's of London расширил свои услуги, запустив новый страховой продукт, покрывающий убытки, вызванные искусственным интеллектом. Этот продукт нацелен на финансовые и репутационные риски, которые могут возникнуть из-за ошибок генеративного ИИ, например чат-ботов или рекомендательных систем.
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