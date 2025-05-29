Крупнейший в мире суверенный фонд обязал работников использовать ИИ в работе

Флаг Норвегии. Фото: Pixabay

Крупнейший суверенный фонд мира, норвежский Norges Bank Investment Management (NBIM), стоимостью 1,8 триллиона долларов, сделал революционный шаг: использование искусственного интеллекта (ИИ) стало обязательным требованием для всех работников.

Это решение, которое еще несколько лет назад выглядело бы слишком радикальным, сегодня становится предвестником трендов в глобальном управлении активами, пишет Bloomberg. Теперь в NBIM вместо советов и презентаций для сотрудников действует четкое требование: либо освоить новые технологии, либо остаться в стороне от карьерного развития.

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"Использовать ИИ или нет — не добровольно. Если вы не используете его, вас никогда не повысят. Вы не получите работу", — пояснил генеральный директор NBIM Николай Танген.

Руководитель, который меняет правила игры

Николай Танген возглавил NBIM в разгар цифровой трансформации. Но вместо теоретических призывов к инновациям, он поставил ультиматум. С 2022 года его стратегия заключалась в навязывании ИИ как базового инструмента для ежедневной работы. По его словам, около 10-20% работников сопротивлялись изменениям, но именно им, по его мнению, больше всего нужна технологическая поддержка:

"Самый большой сюрприз — это сопротивление. Люди не хотят изменений. Но это и есть группа, которой ИИ нужен больше всего", — подчеркнул Танген.

Фонд работает с более 8 000 компаний в 60+ странах. Его структура требует молниеносной обработки данных, оперативной аналитики и масштабируемых решений. Именно ИИ, как утверждает Танген, позволил перейти от интуитивного анализа к фактически безошибочному прогнозированию.

Как именно фонд интегрирует ИИ

Сегодня более 300 сотрудников фонда используют ИИ для написания кода. Но на этом инновации не заканчиваются. Сотрудники используют широкий спектр инструментов:

Claude (Anthropic) — для аналитического текстового моделирования. Copilot (Microsoft) — для помощи в разработке и верификации кода. Perplexity и Cursor — для исследовательских запросов. OpenAI Deep Research и Google AI — для анализа новостей на 16 языках, структуризации данных и ускорения оценок.

Эти инструменты активно используют для формирования оценок компаний, изучения компенсаций топ-менеджмента, анализа рыночных тенденций и отчетности.

Прозрачные ограничения для стабильного развития

Фонд не позволяет ИИ "выходить за рамки": конфиденциальная информация и личные данные запрещены для ввода в модели. Весь код проверяется вручную — как минимум двумя людьми. Независимая торговля и принятие ключевых решений остаются в руках людей.

"Независимая торговля всегда будет человеческой. Я не вижу, чтобы это изменилось в будущем. Но они используют ИИ для сбора информации", — подчеркнул Танген.

Эффект от обязательного ИИ: цифры и прогнозы

Уже в 2024 году эффективность фонда выросла на 15%, и Танген прогнозирует +20% в 2025-м. Еще 20% прироста ожидается в 2026 году. Причем ключевой вклад делает именно автоматизация и структурированность работы с данными.

"Если мы конкурируем с компаниями без ИИ, мы на 50% впереди. Это невероятно. Они нас никогда не догонят", — резюмировал глава фонда.

Технологическая ставка на лидерство

NBIM, созданный в 1990-х для инвестирования избыточных доходов от нефтегазовой промышленности Норвегии, — не просто крупный фонд. Это финансовый тяжеловес, владеющий акциями Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla. Доля этих компаний составляет 17% всего его портфеля. В 2024 году фонд зафиксировал рекордную прибыль второй год подряд - во многом благодаря инвестициям в технологии.

Ранее мы сообщали, что Microsoft 365 (ранее Office 365) дорожает впервые за 12 лет. Это повышение цен обусловлено тем, что компания планирует активно внедрять новые инструменты и функции, разработанные на основе искусственного интеллекта. Отныне пользователи будут платить больше за доступ к расширенному функционалу популярного пакета офисных программ.

А британский страховой гигант Lloyd's of London расширил свои услуги, запустив новый страховой продукт, покрывающий убытки, вызванные искусственным интеллектом. Этот продукт нацелен на финансовые и репутационные риски, которые могут возникнуть из-за ошибок генеративного ИИ, например чат-ботов или рекомендательных систем.