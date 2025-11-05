Відео
Україна
Світовий ринок залізної руди отримає нового лідера — що відомо

Світовий ринок залізної руди отримає нового лідера — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 06:20
Оновлено: 21:57
Який проект змінить динаміку на світовому ринку залізної руди у найближчі роки
Родовище Simandou у Гвінеї. Фото: Simandou

Світовий ринок залізної руди стоїть на порозі великих змін. Проєкт Simandou у Гвінеї — один із наймасштабніших гірничодобувних проєктів сучасності — може змінити баланс сил, який роками формували Австралія, Бразилія та Китай. 

За оцінками аналітиків Bloomberg, саме він стане чинником, що вплине на ціну, попит і розподіл впливу між глобальними гравцями у найближчі роки.

Що відомо про родовище Simandou у Гвінеї

Simandou — це найбільше у світі нерозроблене родовище залізної руди, запаси якого оцінюють у понад 3 мільярди тонн із вмістом заліза понад 65%. Розробку ділять між двома потужними консорціумами:

  1. SimFer — спільне підприємство уряду Гвінеї, Rio Tinto і китайської Chalco Iron Ore Holdings, яке працює на південних блоках;
  2. Winning Consortium Simandou (WCS) — консорціум із китайсько-сингапурським капіталом, який розробляє північні ділянки.

Першу партію руди планують відправити вже наприкінці цього року. У перспективі видобуток із Simandou може становити близько 5% світового обсягу виробництва залізної руди.

Як Simandou вплине на світові ціни на залізну руду

Експерти прогнозують, що після повного запуску проєкту ціна на залізну руду може знизитися до 85 доларів за тонну. Це нижче нинішніх позначок і удвічі менше від піку 2021 року. 

Навіть за оптимістичного сценарію ринок намагатиметься втримати вартість на рівні понад 100 доларів, але попит на сталь, особливо у Китаї, вже втрачає колишні масштаби.

"Китай, який виробляє половину світової сталі, активно диверсифікує постачання, щоб не залежати від Австралії чи Бразилії. Саме тому Simandou став для Піднебесної стратегічним ресурсом і засобом впливу на глобальні ринки", — зазначено у матеріалі.

Чому Simandou називають "вбивцею Пілбара"

У гірничодобувній галузі нове гвінейське родовище вже отримало неофіційну назву — "вбивця Пілбара". Так називають через його здатність похитнути позиції австралійського регіону Пілбара, де розташовані основні шахти компаній BHP, Rio Tinto та Vale.

Simandou дозволяє Китаю отримувати якісну сировину без посередників і диктувати власні умови ціноутворення. Державна компанія China Mineral Resources Group за три роки стала найбільшим покупцем залізної руди у світі, а China Baowu Steel Group придбала значну частку WCS, посиливши китайську присутність у проєкті.

Яке майбутнє очікує ринок залізної руди

Якщо прогнози збудуться, упродовж трьох років на ринку відбудеться перерозподіл впливу. Гвінея стане ключовим гравцем, Китай отримає більшу незалежність від традиційних постачальників, а ціни стабілізуються на нижчому рівні.

"Simandou уже сьогодні вважають проєктом, який змінить правила гри. І хоча дорога до повного запуску ще триватиме, наслідки для світової економіки та сталеливарної галузі очевидні — новий центр сили народжується в Західній Африці", — пише видання.

Як повідомлялось, Криворізький басейн є не лише найбільшим джерелом залізної руди, а й потужним економічним та соціальним центром країни. Його важливість полягає у забезпеченні робочих місць, суттєвому впливі на економіку та приверненні уваги міжнародних партнерів.

Також ми розповідали, що природні ресурси України, зокрема значні запаси залізної руди, представлені у великих обсягах. Цей багатий потенціал може стати ключовим чинником у промисловому розвитку країни та швидкому економічному відновленні після завершення війни.

