Зеленський оцінив удари України по Росії — вечірнє звернення
Головна Індустрії Залізна руда України — де розташований найбільший басейн

Залізна руда України — де розташований найбільший басейн

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 19:25
Найбільший залізорудний басейн в Україні — розташування та перспективи
Спецтехніка на родовищі. Фото: gmk.center

Україна завжди була відома своїми покладами корисних копалин, а залізна руда — це стратегічний ресурс, який визначав розвиток промисловості протягом десятиліть. Саме Криворізький басейн залишається найбільшим і найважливішим в Україні. Його значення не обмежується лише видобутком: він формує робочі місця, впливає на економіку та залишається точкою уваги для міжнародних партнерів.

Балансові запаси Кривбасу оцінюються у 20-32 млрд тонн, залежно від джерел, що підтверджує його стратегічну важливість, зазначають в Інституті геології.

Читайте також:

Розробка залізорудних покладів у Кривому Розі почалася ще в XIX столітті. Саме тут були виявлені величезні родовища високоякісної руди, що містить до 67% заліза. Завдяки цьому регіон швидко перетворився на промисловий центр.

Основні етапи розвитку:

  • відкриття перших промислових покладів у XIX столітті;
  • активний розвиток видобутку в радянський період;
  • створення найбільших гірничо-збагачувальних комбінатів;
  • інтеграція у світовий ринок після 1991 року.

Географія найбільшого залізорудного басейну

Криворізький басейн простягається більш ніж на 100 кілометрів у Дніпропетровській області. Він складається з десятків шахт і кар’єрів, де видобувають як багаті, так і бідні руди.

Особливості регіону:

  • велика протяжність родовищ;
  • наявність руд з високим і середнім вмістом заліза;
  • розвиток збагачувальних фабрик для переробки бідних руд;
  • близькість до металургійних заводів.

Економічне значення залізорудного басейну

Залізорудна промисловість забезпечує Україні мільярдні надходження від експорту. Основні ринки — ЄС та Азія, де українська руда цінується за якість і стабільність постачання.

Але попри величезні запаси, Кривбас стикається з низкою проблем.

Найгостріші виклики:

  • екологічний тиск від відкритих кар’єрів;
  • забруднення води та повітря;
  • нестабільність логістики через війну;
  • потреба в інвестиціях у модернізацію.

Перспективи Кривбасу

Зараз Кривбас стикається з низкою викликів. Екологічні проблеми, пов’язані з кар’єрним видобутком, та виснаження легкодоступних покладів змушують компанії інвестувати в нові технології та глибші шахти.

Водночас сучасні методи збагачення руди та автоматизація дозволяють підвищувати ефективність видобутку. 

У майбутньому Кривбас залишатиметься ключовим гравцем на світовому ринку залізної руди, адже його запаси дозволяють вести видобуток ще протягом десятиліть. Адже попит на сталь зростає, і Україна має шанс утримати позиції важливого гравця.

Головні умови для успіху:

  • модернізація виробництва;
  • державна підтримка логістики;
  • партнерство з міжнародними компаніями;
  • подолання наслідків війни.

Як повідомлялось, Україна володіє великими запасами природних ресурсів, що є ключовими для її економіки та промисловості. Від родючих чорноземів до рудних покладів, наші землі приховують сотні видів корисних копалин, які мають значні обсяги запасів.

Також ми розповідали, що геологи виявили в Західній Австралії велике родовище корисних копалин, яке оцінюється в 6 трильйонів доларів. Це відкриття може кардинально перерозподілити світовий ринок виробництва заліза.

Кривий Ріг видобуток корисних копалин Кривбасс видобуток руд залізна руда
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
