Какой проект изменит динамику на мировом рынке железной руды в ближайшие годы

Месторождение Simandou в Гвинее. Фото: Simandou

Мировой рынок железной руды стоит на пороге больших перемен. Проект Simandou в Гвинее — один из самых масштабных горнодобывающих проектов современности — может изменить баланс сил, который годами формировали Австралия, Бразилия и Китай.

По оценкам аналитиков Bloomberg, именно он станет фактором, который повлияет на цену, спрос и распределение влияния между глобальными игроками в ближайшие годы.

Что известно о месторождении Simandou в Гвинее

Simandou — это крупнейшее в мире неразработанное месторождение железной руды, запасы которого оцениваются в более чем 3 миллиарда тонн с содержанием железа более 65%. Разработку делят между двумя мощными консорциумами:

SimFer — совместное предприятие правительства Гвинеи, Rio Tinto и китайской Chalco Iron Ore Holdings, которое работает на южных блоках; Winning Consortium Simandou (WCS) — консорциум с китайско-сингапурским капиталом, который разрабатывает северные участки.

Первую партию руды планируют отправить уже в конце этого года. В перспективе добыча из Simandou может составить около 5% мирового объема производства железной руды.

Как Simandou повлияет на мировые цены на железную руду

Эксперты прогнозируют, что после полного запуска проекта цена на железную руду может снизиться до 85 долларов за тонну. Это ниже нынешних отметок и вдвое меньше пика 2021 года.

Даже при оптимистическом сценарии рынок будет пытаться удержать стоимость на уровне более 100 долларов, но спрос на сталь, особенно в Китае, уже теряет прежние масштабы.

"Китай, который производит половину мировой стали, активно диверсифицирует поставки, чтобы не зависеть от Австралии или Бразилии. Именно поэтому Simandou стал для Поднебесной стратегическим ресурсом и средством влияния на глобальные рынки", — говорится в материале.

Почему Simandou называют "убийцей Пилбара"

В горнодобывающей отрасли новое гвинейское месторождение уже получило неофициальное название — "убийца Пилбара". Так называют из-за его способности пошатнуть позиции австралийского региона Пилбара, где расположены основные шахты компаний BHP, Rio Tinto и Vale.

Simandou позволяет Китаю получать качественное сырье без посредников и диктовать собственные условия ценообразования. Государственная компания China Mineral Resources Group за три года стала крупнейшим покупателем железной руды в мире, а China Baowu Steel Group приобрела значительную долю WCS, усилив китайское присутствие в проекте.

Какое будущее ожидает рынок железной руды

Если прогнозы сбудутся, в течение трех лет на рынке произойдет перераспределение влияния. Гвинея станет ключевым игроком, Китай получит большую независимость от традиционных поставщиков, а цены стабилизируются на более низком уровне.

"Simandou уже сегодня считают проектом, который изменит правила игры. И хотя дорога к полному запуску еще будет продолжаться, последствия для мировой экономики и сталелитейной отрасли очевидны — новый центр силы рождается в Западной Африке", — пишет издание.

