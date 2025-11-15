Як визначити справжній смарагд і уникнути купівлі підробки

Кулон зі смарагдом. Фото: Saleswset

Багато століть смарагд залишається одним із найвідоміших коштовних каменів. Його природний зелений колір і глибоке сяйво робили мінерал символом розкоші ще для давніх правителів. І сьогодні він зберігає популярність, займаючи місце поруч з діамантами та іншими преміальними самоцвітами.

Але також набирає обертів і підробки цього самоцвіту, тому дуже важливо знати, як можна відрізнити справжній камінь від фальшивки, наголошують фахівці ювелірного магазину "Золотий стандарт".

Натуральний колір смарагду

Природні смарагди мають широкий спектр зелених відтінків: від трав’яного до синюватого. Камінь світиться природним блиском, а у високоякісних зразків відчутне глибоке сяйво.

У світі виділяють кілька найбільш цінних різновидів — колумбійські, замбійські, бразильські, уральські та інші, кожні з яких мають свою особливу колірну гаму.

"Смарагд також пов’язують із лікувальними властивостями. Історично його використовували для підтримки зору, серця, пам’яті та для підвищення життєвого тонусу. Сьогодні ці твердження лишаються більше традицією, але вони підкреслюють історичну цінність каменю", — зазначають експерти.

Як підробляють смарагди

Підробки поширені і створюються трьома основними методами: імітацією, дуплетами та синтетичним вирощуванням:

Імітація — це підбір каменів, схожих за кольором на смарагд. Найчастіше видають за нього кварц, турмалін, нефрит чи хризоліт. Дуплети та триплети — це склеєні частини різних каменів, інколи навіть із використанням мікроосколків справжнього смарагду. Синтетичні камені мають схожий відтінок, але їх структура рівніша, а твердість — нижча.

Ознаки справжнього смарагду

Перевірити натуральність каменю можна за кількома важливими параметрами.

Колір

Насичений зелений колір із домішкою хрому характерний лише для натурального каменю. Якщо при яскравому освітленні з’являється жовтуватий тон, перед вами ймовірно підробка. Блиск реального смарагду завжди більш глибокий.

Вкраплення

Справжній камінь рідко буває абсолютно чистим. У ньому видно газові, рідкі або тверді включення. У дуплетів вкраплення видно у зоні склеювання. Ідеальна чистота — радше ознака синтетики.

Міцність

Натуральний мінерал має твердість близько 7,5–8 за Моосом. Це робить його стійким, хоча й менш міцним за діамант.

Грані

Справжні камені мають чіткі, різкі грані. У підробок вони м’якші. Ювеліри часто обирають ступінчату огранку, щоб приховати природні дефекти і підкреслити глибину кольору.

Як покращують смарагд при обробці

Натуральні смарагди часто обробляють прозорими або зеленими складами, наприклад кедровою олією, щоб зменшити видимість тріщинок. Підробки у такій обробці не потребують, оскільки їх структура спочатку рівна.

Перевірка смарагда за сертифікатом

Справжній камінь завжди має сертифікат, який підтверджує його походження та характеристики. Оцінюванням займається гомолог — фахівець, який визначає справжність мінералу.

Саме такий документ дає покупцю впевненість, що він отримує натуральний смарагд, а не імітацію.

