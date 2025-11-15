Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Справжній смарагд — як відрізнити самоцвіт від підробки

Справжній смарагд — як відрізнити самоцвіт від підробки

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 10:35
Оновлено: 09:28
Як визначити справжній смарагд і уникнути купівлі підробки
Кулон зі смарагдом. Фото: Saleswset

Багато століть смарагд залишається одним із найвідоміших коштовних каменів. Його природний зелений колір і глибоке сяйво робили мінерал символом розкоші ще для давніх правителів. І сьогодні він зберігає популярність, займаючи місце поруч з діамантами та іншими преміальними самоцвітами. 

Але також набирає обертів і підробки цього самоцвіту, тому дуже важливо знати, як можна відрізнити справжній камінь від фальшивки, наголошують фахівці ювелірного магазину "Золотий стандарт".

Реклама
Читайте також:

Натуральний колір смарагду

Природні смарагди мають широкий спектр зелених відтінків: від трав’яного до синюватого. Камінь світиться природним блиском, а у високоякісних зразків відчутне глибоке сяйво.

У світі виділяють кілька найбільш цінних різновидів — колумбійські, замбійські, бразильські, уральські та інші, кожні з яких мають свою особливу колірну гаму.

"Смарагд також пов’язують із лікувальними властивостями. Історично його використовували для підтримки зору, серця, пам’яті та для підвищення життєвого тонусу. Сьогодні ці твердження лишаються більше традицією, але вони підкреслюють історичну цінність каменю", — зазначають експерти.

Як підробляють смарагди

Підробки поширені і створюються трьома основними методами: імітацією, дуплетами та синтетичним вирощуванням:

  1. Імітація — це підбір каменів, схожих за кольором на смарагд. Найчастіше видають за нього кварц, турмалін, нефрит чи хризоліт.
  2. Дуплети та триплети — це склеєні частини різних каменів, інколи навіть із використанням мікроосколків справжнього смарагду.
  3. Синтетичні камені мають схожий відтінок, але їх структура рівніша, а твердість — нижча.

Ознаки справжнього смарагду

Перевірити натуральність каменю можна за кількома важливими параметрами.

Колір 

Насичений зелений колір із домішкою хрому характерний лише для натурального каменю. Якщо при яскравому освітленні з’являється жовтуватий тон, перед вами ймовірно підробка. Блиск реального смарагду завжди більш глибокий.

Вкраплення 

Справжній камінь рідко буває абсолютно чистим. У ньому видно газові, рідкі або тверді включення. У дуплетів вкраплення видно у зоні склеювання. Ідеальна чистота — радше ознака синтетики.

Міцність 

Натуральний мінерал має твердість близько 7,5–8 за Моосом. Це робить його стійким, хоча й менш міцним за діамант.

Грані 

Справжні камені мають чіткі, різкі грані. У підробок вони м’якші. Ювеліри часто обирають ступінчату огранку, щоб приховати природні дефекти і підкреслити глибину кольору.

Як покращують смарагд при обробці

Натуральні смарагди часто обробляють прозорими або зеленими складами, наприклад кедровою олією, щоб зменшити видимість тріщинок. Підробки у такій обробці не потребують, оскільки їх структура спочатку рівна.

Перевірка смарагда за сертифікатом

Справжній камінь завжди має сертифікат, який підтверджує його походження та характеристики. Оцінюванням займається гомолог — фахівець, який визначає справжність мінералу. 

Саме такий документ дає покупцю впевненість, що він отримує натуральний смарагд, а не імітацію.

Раніше ми розповідали, де в Україні видобувають смарагди. Також повідомлялось, який колір смарагду цінується більше за всіх.

коштовності каміння камінь ювеліри смарагди
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації