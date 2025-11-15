Как определить настоящий изумруд и избежать покупки подделки

Кулон с изумрудом. Фото: Saleswset

Многие века изумруд остается одним из самых известных драгоценных камней. Его природный зеленый цвет и глубокое сияние делали минерал символом роскоши еще для древних правителей. И сегодня он сохраняет популярность, занимая место рядом с бриллиантами и другими премиальными самоцветами.

Но также набирает обороты и подделки этого самоцвета, поэтому очень важно знать, как можно отличить настоящий камень от фальшивки, отмечают специалисты ювелирного магазина "Золотой стандарт".

Натуральный цвет изумруда

Природные изумруды имеют широкий спектр зеленых оттенков: от травяного до синеватого. Камень светится естественным блеском, а у высококачественных образцов ощутимо глубокое сияние.

В мире выделяют несколько наиболее ценных разновидностей — колумбийские, замбийские, бразильские, уральские и другие, каждые из которых имеют свою особую цветовую гамму.

"Изумруд также связывают с лечебными свойствами. Исторически его использовали для поддержания зрения, сердца, памяти и для повышения жизненного тонуса. Сегодня эти утверждения остаются больше традицией, но они подчеркивают историческую ценность камня", — отмечают эксперты.

Как подделывают изумруды

Подделки распространены и создаются тремя основными методами: имитацией, дуплетами и синтетическим выращиванием:

Имитация — это подбор камней, похожих по цвету на изумруд. Чаще всего выдают за него кварц, турмалин, нефрит или хризолит. Дуплеты и триплеты — это склеенные части разных камней, иногда даже с использованием микроосколков настоящего изумруда. Синтетические камни имеют похожий оттенок, но их структура более ровная, а твердость — ниже.

Признаки настоящего изумруда

Проверить натуральность камня можно по нескольким важным параметрам.

Цвет

Насыщенный зеленый цвет с примесью хрома характерен только для натурального камня. Если при ярком освещении появляется желтоватый тон, перед вами вероятно подделка. Блеск реального изумруда всегда более глубокий.

Вкрапления

Настоящий камень редко бывает абсолютно чистым. В нем видны газовые, жидкие или твердые включения. У дуплетов вкрапления видны в зоне склеивания. Идеальная чистота — скорее признак синтетики.

Прочность

Натуральный минерал имеет твердость около 7,5-8 по Моосу. Это делает его устойчивым, хотя и менее прочным, чем бриллиант.

Грани

Настоящие камни имеют четкие, резкие грани. У подделок они более мягкие. Ювелиры часто выбирают ступенчатую огранку, чтобы скрыть природные дефекты и подчеркнуть глубину цвета.

Как улучшают изумруд при обработке

Натуральные изумруды часто обрабатывают прозрачными или зелеными составами, например кедровым маслом, чтобы уменьшить видимость трещинок. Подделки в такой обработке не нуждаются, поскольку их структура изначально ровная.

Проверка изумруда по сертификату

Настоящий камень всегда имеет сертификат, подтверждающий его происхождение и характеристики. Оцениванием занимается гомолог - специалист, который определяет подлинность минерала.

Именно такой документ дает покупателю уверенность, что он получает натуральный изумруд, а не имитацию.

Ранее мы рассказывали, где в Украине добывают изумруды. Также сообщалось, какой цвет изумруда ценится больше всех.