Україна
Краще, ніж кевлар — яке суперволокно створили вчені

Краще, ніж кевлар — яке суперволокно створили вчені

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 14:15
Оновлено: 07:34
Суперволокно майбутнього перевершило кевлар за міцністю — деталі
Військові в бронежилетах. Фото: Safeguard Clothing

Кевлар десятиліттями вважався еталоном міцності. Його застосовують у бронежилетах, захисних шоломах, автомобільній броні та космічних технологіях. Але вчені зробили прорив — створили матеріал, який здатен зупиняти кулі ще ефективніше. І головне, він у кілька разів тонший за кевлар.

Новий композит не лише витримує екстремальні навантаження, а й поглинає енергію удару без руйнування, пише Phys.org. Це стало можливим завдяки унікальній структурі, що дозволяє волокну залишатися пружним, не втрачаючи міцності.

Читайте також:

Як створили матеріал, сильніший за кевлар

Розробкою займалася команда Цзінь Чжана з Пекінського університету. Протягом шести років вони працювали над поєднанням двох компонентів — гетероциклічного араміду (аналога кевлару) та довгих вуглецевих нанотрубок. Ці нанотрубки надзвичайно легкі, але витримують колосальні навантаження.

Ключ до успіху — у вирівнюванні структури. 

"Ми змусили полімерні ланцюги розташуватися ідеально паралельно. Завдяки цьому компоненти "замикаються" і під час удару не прослизають один відносно одного",  — пояснюють автори.

Саме така мікроструктура дозволяє волокну не лише утримувати форму, а й поглинати удари без пошкоджень.

Випробування показали подвійний рекорд

Коли новий матеріал протестували у балістичних випробуваннях, він показав разючі результати. Його динамічна міцність перевищила всі сучасні аналоги, а енергопоглинання досягло 706,1 мегаджоуля на кубічний метр — удвічі більше, ніж у попереднього рекордсмена.

"Наше дослідження відкриває шлях до створення арамідних волокон із найвищою ударною в’язкістю, яку коли-небудь зафіксували", — підкреслюють науковці.

У вигляді тканини матеріал зберігає легкість і гнучкість, залишаючись надзвичайно стійким до кульових ударів.

Де використовуватимуть нове суперволокно

Якщо технологію впровадять у виробництво, захисне спорядження може кардинально змінитися. Майбутні бронежилети стануть значно тоншими та легшими, а при цьому ще надійнішими.

Окрім оборонної сфери, потенціал нового матеріалу величезний: від авіації й космосу до спортивного спорядження та інженерії. Суперволокно здатне замінити кевлар у багатьох галузях, де поєднання міцності та гнучкості є критичним.

Яке майбутнє чекає технологію

Наразі вчені працюють над масштабуванням виробництва й зниженням собівартості. Якщо їм це вдасться, "суперволокно" стане основою нового покоління захисних матеріалів.

Кевлар, який колись здавався неперевершеним, поступово відходить у минуле. Його місце може зайняти легке, надміцне та витривале волокно, створене завдяки точній інженерії на нанорівні.

"Ми стоїмо на порозі нової епохи матеріалів, де міцність і легкість більше не суперечать одна одній", — резюмує команда розробників.

Як повідомлялося, Китай значно прискорює розробку своїх винищувачів шостого покоління, що стає серйозним викликом домінуванню США в повітрі. Протягом лише десяти місяців після першого показу нові прототипи вже здійснили польоти, підкреслюючи надзвичайно швидкий темп цього проєкту.

Також ми розповідали, що американська компанія LeVanta Tech розпочала партнерство з українськими фахівцями для розробки інноваційного безпілотника Halia. Цей дрон вирізняється своєю унікальною здатністю функціонувати як морський, так і повітряний апарат.

Китай військові захист розробка бронежилет
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
