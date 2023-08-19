Курс на 20 серпня — валюта активно дорожчає

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс євро у купівлі на рівні 39,75 грн/€. Курс американської валюти коштує у купівлі 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Згідно з цими даними, євро у продажу коштує 40,15 грн/€ (-0,10), а долар — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта надалі активно дорожчає. Долар у середньому коштує 38,09 грн. У покупці — 37,42 грн (+0,13), у продажу — 38,26 (+0,18). Євро купують за 40,95 (+0,19) грн, а продають — за 41,94 (+0,13) грн.

ПриватБанк — 37,35 грн (+0,15) — 37,95 грн (+0,15);

УкрСиббанк — 37,35 грн (+0,10) — 38,25 грн (+0,25);

Укрексімбанк — 37,45 грн (+0,15) — 38,25 грн (+0,15);

ТАСкомбанк — 37,60 грн (+0,05) — 38,30 грн (+0,05);

Ощадбанк — 37,40 грн (+0,20) — 38,25 грн (+0,26);

Sense bank — 37,50 грн (+0,15) — 38,10 грн (+0,10);

ОТП банк — 37,00 грн (+0,25) — 38,00 грн (+0,30);

Райффайзен Банк — 37,20 (+0,13) грн — 38,30 (+0,33) грн;

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта також дорожчає: у купівлі — 38,00 грн (+0,10), 38,20 (+0,10) — у продажу. Євро коштує у купівлі — 41,53 грн (+0,53), у продажу — 41,80 грн (+0,10).

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Більше про валюту

Нагадаємо, на думку фінансистів, у серпні на українському готівковому валютному ринку ситуація буде переважно стабільною, тоді як у вересні очікуються ґрунтовні зміни. Все залежатиме від рішення Національного банку України (НБУ) щодо подальшого зниження облікової ставки.

Також ми писали, що українці у липні на готівковому ринку активно скуповували валюту, яка перебуває на найнижчих показниках після підвищення офіційного курсу долара рік тому. Минулого місяця громадяни купили валюти значно більше, аніж продали.