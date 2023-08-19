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Валюта в Україні активно дорожчає: курс на 20 серпня

19 серпня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс на 20 серпня — валюта активно дорожчає
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс євро у купівлі на рівні 39,75 грн/€. Курс американської валюти коштує у купівлі 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Курс долара на 20 серпня

Згідно з цими даними, євро у продажу коштує 40,15 грн/€ (-0,10), а долар — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта надалі активно дорожчає. Долар у середньому коштує 38,09 грн. У покупці — 37,42 грн (+0,13), у продажу — 38,26 (+0,18). Євро купують за 40,95 (+0,19) грн, а продають — за 41,94 (+0,13) грн.

  • ПриватБанк — 37,35 грн (+0,15) — 37,95 грн (+0,15);
  • УкрСиббанк — 37,35 грн (+0,10) — 38,25 грн (+0,25);
  • Укрексімбанк — 37,45 грн (+0,15) — 38,25 грн (+0,15);
  • ТАСкомбанк — 37,60 грн (+0,05) — 38,30 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 37,40 грн (+0,20) — 38,25 грн (+0,26);
  • Sense bank — 37,50 грн (+0,15) — 38,10 грн (+0,10);
  • ОТП банк — 37,00 грн (+0,25) — 38,00 грн (+0,30);
  • Райффайзен Банк — 37,20 (+0,13) грн — 38,30 (+0,33) грн;

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта також дорожчає: у купівлі — 38,00 грн (+0,10), 38,20 (+0,10) — у продажу. Євро коштує у купівлі — 41,53 грн (+0,53), у продажу — 41,80 грн (+0,10).

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Більше про валюту

Нагадаємо, на думку фінансистів, у серпні на українському готівковому валютному ринку ситуація буде переважно стабільною, тоді як у вересні очікуються ґрунтовні зміни. Все залежатиме від рішення Національного банку України (НБУ) щодо подальшого зниження облікової ставки.

Також ми писали, що українці у липні на готівковому ринку активно скуповували валюту, яка перебуває на найнижчих показниках після підвищення офіційного курсу долара рік тому. Минулого місяця громадяни купили валюти значно більше, аніж продали.

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