Головна Гороскоп Гороскоп на 5 жовтня — день спокус та потужної інтуїції

Гороскоп на 5 жовтня — день спокус та потужної інтуїції

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 07:06
Гороскоп на 5 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Неділя, 5 жовтня, Місяць росте у знаку Риби, підсилюючи чутливість та інтуїцію. 15-та місячна доба несприятлива й випробовуватиме нас спокусами. Астрологи попереджають знаки Зодіаку: будь-яке рішення, ухвалене під впливом емоцій, може призвести до конфлікту або непорозуміння. Це час для тиші та відновлення енергії.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 5 жовтня.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

День випробовує ваше терпіння — утримайтеся від імпульсивних вчинків. Займіться чимось спокійним, що допоможе відновити внутрішній баланс і уникнути конфліктів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви можете відчути втому або роздратування через побутові дрібниці. Астрологи радять не брати близько до серця слова інших — зосередьтеся на відпочинку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Інтуїція сьогодні сильніша за логіку, тож довіртеся внутрішнім підказкам. Але не варто ділитися своїми планами — не всі навколо щиро підтримують вас.

Рак (22 червня — 22 липня)

Неділя сприятлива для споглядання, але не для активних дій. Проведіть час із родиною або біля води — це допоможе відновити гармонію.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Можливі емоційні гойдалки або непорозуміння у спілкуванні. Щоб уникнути конфліктів, говоріть спокійно й не доводьте свою правоту будь-якою ціною.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ваші думки можуть бути розсіяними, тож не беріться за складні справи. Краще наведіть лад удома або займіться тим, що заспокоює душу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ви можете зустріти людину, яка змінить ваш погляд на ситуацію або підкаже важливу істину. Астрологи радять слухати серце — воно знає правильну відповідь.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День несе спокуси й ілюзії, тому не варто довіряти першим враженням. Якщо відчуєте напруження — краще помовчіть, ніж скажете зайве.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви схильні до емоційності, але саме сьогодні важливо залишатися стриманими. Замість суперечок оберіть творчість або прогулянку на свіжому повітрі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваші старання можуть бути недооцінені, але не ображайтеся — час усе розставить на свої місця. Цей день підходить для спокійної роботи над собою.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Інтуїція підкаже, як вийти зі складної ситуації, головне — не поспішати з висновками. Уникайте гучних компаній і віддайте перевагу тиші.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ви особливо чутливі до енергії Місяця, тому можете відчувати емоційне навантаження. Проведіть день у спокої, слухайте музику, медитуйте чи творіть — це допоможе відновити сили.

Також пропонуємо вам інші астрологічні прогнози на осінь 2025

Кому зі знаків Зодіаку неймовірно пощастить у перші вихідні жовтня.

Хто зі знаків Зодіаку отримає послання від Всесвіту в перші жовтневі вихідні.

Яким знакам Зодіаку чекати доленосних змін у повний Місяць 7 жовтня.

Хто зі знаків Зодіаку порине у світ натхнення у жовтні.

Які знаки Зодіаку зустрінуть справжнє диво у другий місяць осені.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
