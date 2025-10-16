Гороскоп на 16 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 жовтня, обіцяє бути насиченим і водночас емоційно непростим. Триває спадний Місяць у знаку Лева, який наповнює день пристрастю, бажанням самоствердитися й довести свою правоту. Водночас 26-та місячна доба несе спокуси гординею, надмірною впевненістю у власній правоті та підвищеною дратівливістю. Астрологи радять знакам Зодіаку зосередитися на теплі людських стосунків. Цей четвер сприятливий для спокійного спілкування з близькими, творчості, догляду за собою та розуміння своїх справжніх бажань. Хто зуміє приборкати гординю, залишитися мудрим та стриманим, отримає не лише душевний спокій, а й важливе внутрішнє прозріння.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 16 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні варто приборкати бажання діяти імпульсивно — це може призвести до непорозумінь. Краще переключіться на справи, що приносять задоволення, або проведіть час із тими, хто вам справді дорогий.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять не розпочинати нові фінансові справи — є ризик помилитися в оцінках. Зосередьтеся на стабільності, відпочинку й спокійному аналізі своїх майбутніх кроків.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваш день буде сповнений спілкування, але не всі розмови принесуть користь. Вибирайте лише конструктивні діалоги й уникайте пустих суперечок — це допоможе зберегти гарний настрій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Енергія Лева може зробити вас надто вразливими. Тримайте емоції під контролем, не реагуйте гостро на дрібниці — найкраще провести цей день у колі родини чи вдома.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Місяць у вашому знаку робить вас помітними — але й випробовує на стриманість. Не дозволяйте его керувати діями, натомість покажіть щедрість, доброту й благородство — це приверне щастя.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

16 жовтня не підходить для рішень і важливих дій, натомість — ідеальний день для наведення порядку. Робота з деталями або наведення ладу вдома допоможе вам відчути контроль і спокій.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Астрологи радять уникати конфліктів — навіть дрібна образа може роздутись у серйозну суперечку. Дозвольте іншим мати свою думку, а самі скеруйте енергію у творчість чи естетику.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей четвер може вивести на поверхню старі образи або невирішені ситуації. Якщо відчуєте роздратування, зробіть паузу — день краще провести у внутрішньому спокої, а не в боротьбі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви відчуватимете бажання діяти, але поспіх може створити зайві перешкоди. Слухайте не емоції, а здоровий глузд — він сьогодні ваш найкращий союзник.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять не гнатися за ідеалом і не брати на себе забагато. Якщо дозволите собі розслаблення, натхнення прийде саме — можливо, у вигляді нової ідеї чи знайомства.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні може бути складно знайти спільну мову з близькими — з'явиться спокуса сперечатися. Замість цього спробуйте вислухати інших і виявити розуміння — це зміцнить довіру.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День потребує внутрішньої тиші й мудрості. Не беріться за нове, краще доведіть до кінця старі справи або просто побудьте наодинці з думками — інтуїція підкаже, як рухатись далі.

