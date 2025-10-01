Відео
Гороскоп на 1 жовтня — кому день принесе потужний приплив енергії

Гороскоп на 1 жовтня — кому день принесе потужний приплив енергії

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 07:06
Гороскоп на 1 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Середа, 1 жовтня, Місяць росте у знаку Водолія, пробуджуючи в кожному з нас прагнення до свободи, бажання змін і внутрішньої незалежності. 11-та місячна доба одна з найсильніших у плані енергії. Важливо спрямувати сили у творчість, роботу чи спорт, адже організм легко впорається навіть із підвищеним навантаженням. У цей день знаки Зодіаку відчують прилив натхнення, відкритість до нових ідей та легкість у прийнятті сміливих рішень.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю середу, 1 жовтня.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Цей день подарує вам нові ідеї та несподівані рішення, які допоможуть просунутися вперед. Варто уникати поспіху й різких слів, щоб не створити конфліктів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви відчуєте сильний приплив енергії, який краще спрямувати у робочі справи. Астрологи радять уникати надмірних витрат, щоб не пожалкувати згодом.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Середа сприятлива для спілкування й нових знайомств, які можуть стати корисними у майбутньому. Не бійтеся озвучувати свої ідеї — вони знайдуть відгук.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день підштовхне вас до внутрішніх змін і бажання переглянути власні цілі. Варто уникати надмірної емоційності, щоб не зіпсувати стосунки з близькими.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Вдалий час для роботи над колективними проєктами й публічними виступами. Астрологи попереджають: не прагніть все контролювати, дайте простір іншим.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

1 жовтня стане продуктивним днем, якщо ви правильно розподілите енергію. Уникайте надмірної критики на адресу колег — це може зіпсувати настрій.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День сприятливий для навчання, поїздок і саморозвитку. Якщо ви ризикнете спробувати щось нове, отримаєте цінний досвід.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Середа відкриє можливість звільнитися від старих образ і внутрішніх обмежень. Важливо не піддаватися ревнощам чи різким емоціям.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви відчуєте підйом сил і натхнення, а нові проєкти матимуть шанс швидко реалізуватися. Астрологи радять не перевантажувати себе одразу кількома завданнями.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні варто звернути увагу на фінансові справи та планування. Важливо уникати надмірної жорсткості у спілкуванні з близькими.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Місяць у вашому знаку подарує емоційний підйом і бажання діяти нестандартно. Сміливі ідеї принесуть успіх, якщо ви будете послідовними.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей день допоможе вам позбутися внутрішньої втоми й відкрити друге дихання. Не варто замикатися в собі – поділіться думками з друзями чи колегами.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами на осінь 2025

Яким знакам Зодіаку жовтень подарує шанс знайти роботу мрії.

На який знак Зодіаку чекає фінансова удача у другий місяць осені.

Які дати жовтня принесуть удачу кожному знаку Зодіаку.

Для якого знаку Зодіаку жовтень стане новим етапом у житті.

Які знаки Зодіаку накриє хвиля натхнення у другий місяць осені.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 1 жовтня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
