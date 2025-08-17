Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Як не купити зайвого на знижках — це допоможе заощадити

Як не купити зайвого на знижках — це допоможе заощадити

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 11:15
Покупки речей на знижках — як не витратити зайвого
Дівчина обирає одяг в магазині. Фото: Pexels

Немає нічого приємнішого, ніж знижки на хороший одяг. Однак часто красуні не можуть зупинитись й витрачають на речі ледь не всі гроші. Експерти поділились кількома порадами, які допоможуть зекономити й придбати дійсно необхідне.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Як не витратити всі гроші через знижки

Не біжіть одразу в магазин — спочатку подумайте

Перед шопінгом варто переглянути свій гардероб. Спочатку зрозумійте, чого саме вам бракує й складіть список бажаних речей. Знайдіть референси образів, які ви хотіли б носити. Проаналізуйте їх, аби придбати ті речі, яких справді не вистачає. Можна придбати найкращу кофтину через хорошу знижку, але якщо вам не буде під що її одягнути, вона так й пролежить без діла.

Як не витратити всі гроші через знижки
Жінка тримає речі в руках. Фото: Pexels

Не купуйте річ, якщо вона не вписується у ваш стиль

Часто модниці ведуться на "-70%" й купують речі, які зрештою ні до чого не підходять. Вони геть вибиваються зі стилю, а скомбінувати їх просто немає з чим. Зрештою у вас буде повна шафа речей, але одягнути дійсно не буде що. Такі покупки не подарують вам нічого, окрім зіпсованого настрою.

Складіть 3-4 комбінації з річчю

Перед тим як купувати річ, складіть з нею мінімум 3-4 образи. Уявіть, з чим вона буде комбінуватись у вашому гардеробі. Якщо до неї потрібно докупити ще кілька нових речей, швидше за все, ви не будете її носити. Подумайте, куди ви зможете це вдягати, бо якщо ви плануєте з'ясувати це все після покупки, є ймовірність, що цей одяг вам так ніколи й не знадобиться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які джинси будуть актуальні роками.

Також ми розповідали про наймодніший светр осені 2025 року — підійде навіть для офісного стилю.

мода одяг покупки стиль знижки
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації