Анна Тульєва заявила про спробу зламу дверей у квартирі

Анна Тульєва. Фото: instagram.com/anntulieva

Ведуча Євробачення Анна Тульєва заявила, що вранці у вівторок, 27 січня, прокинулася через спробу проникнення невідомих осіб до її квартири. За словами Тульєвої, інцидент стався близько 06:00: невідомі спершу намагалися відчинити двері ключами, а згодом почали вибивати двері силою.

Про це Анна Тульєва поділилась в Instagram.

Анна Тульєва заявила, що її ледь не пограбували рано вранці

Тульєва розповіла, що спочатку припустила, ніби це може бути її сусід, який раніше вже помилявся дверима у під'їзді.

Сторіс ведучої. Фото: скриншот

Однак цього разу, за її словами, ситуація виглядала інакше: люди за дверима почали вибивати вхід і намагалися виламувати ручку.

Ведуча поділилася, що в цей момент буквально застигла на місці, бо переживала сильний переляк.

"В цей час, поки я ловила панічні атаки, єдине, що зміг зробити мій організм, це кричати "Я викликаю поліцію". І після цих криків ці люди почали тікати", — сказала Тульєва і показала відстань від ліжка до вхідних дверей.

Окремо вона згадала, що почувається хворою, а після події випила заспокійливе та змогла поспати ще дві години.

"Мені здається, що живу постійно в якомусь екшні, типу відбувається якась двіжуха. Хотіла сказати фігня, але не завжди ж це фігня, звісно. Але я тупо в шоці. Ще випила заспокійливо, ще поспала 2 години після цього всього", — розповіла ведуча.

