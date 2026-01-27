Відео
Головна Євробачення Кричала про поліцію — Тульєва заявила про спробу пограбування

Кричала про поліцію — Тульєва заявила про спробу пограбування

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 14:48
Анна Тульєва заявила про спробу зламу дверей у квартирі
Анна Тульєва. Фото: instagram.com/anntulieva

Ведуча Євробачення Анна Тульєва заявила, що вранці у вівторок, 27 січня, прокинулася через спробу проникнення невідомих осіб до її квартири. За словами Тульєвої, інцидент стався близько 06:00: невідомі спершу намагалися відчинити двері ключами, а згодом почали вибивати двері силою.

Про це Анна Тульєва поділилась в Instagram.

Читайте також:

Анна Тульєва заявила, що її ледь не пограбували рано вранці

Тульєва розповіла, що спочатку припустила, ніби це може бути її сусід, який раніше вже помилявся дверима у під'їзді.

null
Сторіс ведучої. Фото: скриншот

Однак цього разу, за її словами, ситуація виглядала інакше: люди за дверима почали вибивати вхід і намагалися виламувати ручку.

Ведуча поділилася, що в цей момент буквально застигла на місці, бо переживала сильний переляк.

"В цей час, поки я ловила панічні атаки, єдине, що зміг зробити мій організм, це кричати "Я викликаю поліцію". І після цих криків ці люди почали тікати", — сказала Тульєва і показала відстань від ліжка до вхідних дверей. 

Окремо вона згадала, що почувається хворою, а після події випила заспокійливе та змогла поспати ще дві години.

"Мені здається, що живу постійно в якомусь екшні, типу відбувається якась двіжуха. Хотіла сказати фігня, але не завжди ж це фігня, звісно. Але я тупо в шоці. Ще випила заспокійливо, ще поспала 2 години після цього всього", — розповіла ведуча.

Нагадаємо, незабаром має відбутися Нацвідбір представника від України на Євробачення-2026.  Вже стало відомо, хто вийде першим на сцену.

Також співачка Jerry Heil розсекретила, як вона написала пісню Catharticus.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
