Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Кричала о полиции — Тульева заявила о попытке ограбления

Кричала о полиции — Тульева заявила о попытке ограбления

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 14:48
Анна Тульева заявила о попытке взлома двери в квартире
Анна Тульева. Фото: instagram.com/anntulieva

Ведущая Евровидения Анна Тульева заявила, что утром во вторник, 27 января, проснулась из-за попытки проникновения неизвестных лиц в ее квартиру. По словам Тульевой, инцидент произошел около 06:00: неизвестные сначала пытались открыть дверь ключами, а затем начали выбивать дверь силой.

Об этом Анна Тульева поделилась в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Анна Тульева заявила, что ее едва не ограбили рано утром

Тульева рассказала, что сначала предположила, что это может быть ее сосед, который ранее уже ошибался дверью в подъезде.

null
Сторис ведущей. Фото: скриншот

Однако в этот раз, по ее словам, ситуация выглядела иначе: люди за дверью начали выбивать вход и пытались выламывать ручку.

Ведущая поделилась, что в этот момент буквально застыла на месте, так как переживала сильный испуг.

"В это время, пока я ловила панические атаки, единственное, что смог сделать мой организм, это кричать "Я вызываю полицию". И после этих криков эти люди начали убегать", — сказала Тульева и показала расстояние от кровати до входной двери.

Отдельно она вспомнила, что чувствует себя больной, а после происшествия выпила успокоительное и смогла поспать еще два часа.

"Мне кажется, что живу постоянно в каком-то экшне, типа происходит какая-то движуха. Хотела сказать фигня, но не всегда же это фигня, конечно. Но я тупо в шоке. Еще выпила успокоительное, еще поспала 2 часа после этого всего", — рассказала ведущая.

Напомним, вскоре должен состояться Нацотбор представителя от Украины на Евровидение-2026. Уже стало известно, кто выйдет первым на сцену.

Также певица Jerry Heil рассекретила, как она написала песню Catharticus.

Киев ограбление телеведущие Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации