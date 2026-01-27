Анна Тульева заявила о попытке взлома двери в квартире

Анна Тульева. Фото: instagram.com/anntulieva

Ведущая Евровидения Анна Тульева заявила, что утром во вторник, 27 января, проснулась из-за попытки проникновения неизвестных лиц в ее квартиру. По словам Тульевой, инцидент произошел около 06:00: неизвестные сначала пытались открыть дверь ключами, а затем начали выбивать дверь силой.

Об этом Анна Тульева поделилась в Instagram.

Тульева рассказала, что сначала предположила, что это может быть ее сосед, который ранее уже ошибался дверью в подъезде.

Сторис ведущей. Фото: скриншот

Однако в этот раз, по ее словам, ситуация выглядела иначе: люди за дверью начали выбивать вход и пытались выламывать ручку.

Ведущая поделилась, что в этот момент буквально застыла на месте, так как переживала сильный испуг.

"В это время, пока я ловила панические атаки, единственное, что смог сделать мой организм, это кричать "Я вызываю полицию". И после этих криков эти люди начали убегать", — сказала Тульева и показала расстояние от кровати до входной двери.

Отдельно она вспомнила, что чувствует себя больной, а после происшествия выпила успокоительное и смогла поспать еще два часа.

"Мне кажется, что живу постоянно в каком-то экшне, типа происходит какая-то движуха. Хотела сказать фигня, но не всегда же это фигня, конечно. Но я тупо в шоке. Еще выпила успокоительное, еще поспала 2 часа после этого всего", — рассказала ведущая.

