Євробачення-2027: Канада вперше візьме участь у пісенному конкурсі

Сцена Євробачення. Фото: Eurovision Song Contest﻿/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Канада вперше в історії стане учасницею пісенного конкурсу Євробачення. Країна офіційно дебютує на шоу у 2027 році після отримання статусу повноправного члена Європейської мовної спілки. Виступ канадського представника відбудеться на конкурсі, який прийматиме Болгарія.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт Європейської мовної спілки (EBU) у середу, 1 липня.

Канада візьме участь у Євробаченні-2027

Канада офіційно підтвердила участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2027", який відбудеться у Болгарії. Вона стане першою новою країною, що приєднається до конкурсу після дебюту Австралії у 2015 році. Така можливість з'явилася після того, як канадський суспільний мовник отримав статус повноправного члена Європейської мовної спілки (EBU).

Національний мовник CBC оголосить подробиці відбору свого представника або представниці на конкурс пізніше. Водночас уже відомо, що, як і Австралія, Канада не матиме гарантованого місця у фіналі та боротиметься за нього в одному з півфіналів.

Президентка CBC/Radio-Canada Марі-Філіп Бушар наголосила, що участь у Євробаченні відкриє нові можливості для канадських виконавців і дозволить їм заявити про себе на одній із найпрестижніших музичних сцен світу.

"Ми надзвичайно раді підтвердити участь Канади у найбільшому у світі живому музичному заході. Це дозволить представити канадські таланти на одній із найпрестижніших музичних сцен світу", — заявила президентка CBC/Radio-Canada Марі-Філіп Бушар.

Повноправним членом EBU канадський мовник став 25 червня 2026 року під час засідання організації у Празі. Саме це рішення відкрило країні шлях до участі в Євробаченні, а також в інших міжнародних проєктах, які проводить Європейська мовна спілка.

Ще у травні директор Євробачення Мартін Грін заявляв, що конкурс із радістю прийме Канаду до числа своїх учасників. Після офіційного підтвердження він привітав мовника з приєднанням до великої родини Євробачення та підкреслив, що конкурс продовжує виходити далеко за межі Європи.

"Ми раді вітати CBC/Radio-Canada у родині Євробачення. Це ще один доказ того, що конкурс, народжений у Європі, продовжує розширюватися глобально", — сказав Грін 1 липня після приєднання Канади до конкурсу.

Як зазначається, уряд Марка Карні передбачив у державному бюджеті 150 мільйонів доларів на оновлення та розвиток канадського суспільного мовника. Серед напрямів, які обговорювалися в межах цього фінансування, була й потенційна участь країни в Євробаченні. За даними джерел CBC в уряді, прем'єр-міністр особисто долучився до просування цієї ініціативи.

У Європейській мовній спілці також звернули увагу на значний інтерес канадців до пісенного конкурсу. Під час Євробачення-2026 глядачі з Канади увійшли до трійки найактивніших країн поза межами Європи за кількістю голосів у категорії "Решта світу".

Хоча Канада лише готується до свого офіційного дебюту на Євробаченні, її артисти вже неодноразово виходили на сцену конкурсу під прапорами інших держав. Зокрема, Селін Діон у 1988 році представляла Швейцарію та здобула перемогу, Natasha St-Pier виступала за Францію у 2001 році, а La Zarra представляла країну на конкурсі у 2023 році.

Зауважимо, що у разі перемоги на Євробаченні Канада отримає можливість провести конкурс на своїй території.

Новини.LIVE інформували, що представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA розповіла, що значну частину бюджету команди збільшують суворі правила конкурсу. За її словами, учасники не можуть привозити власне обладнання, а повинні користуватися лише технікою та послугами сертифікованих місцевих підрядників. Саме ці вимоги, зазначила співачка, суттєво впливають на вартість підготовки до виступу.

Новини.LIVE також писали, що до створення переможного номера представниці Болгарії DARA на Євробаченні-2026 долучилися українські митці. Креативний консультант Nicholas Chobb розповів, що працював із командою співачки над концепцією виступу, сценічною декорацією та відеоконтентом для LED-екранів. За його словами, до роботи над номером також був залучений український художник-постановник.