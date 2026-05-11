Підтримка українок 50+: хто та які знижки може отримати у травні 2026 року

Знижки для українок 50+: кому та які пільги надаватимуть у травні
У 2026 році загальний пенсійний вік в Україні залишається на рівні 60 років. Але є винятки — частина жінок може вийти на заслужений відпочинок раніше. Після цього можна користуватися державними пільгами й соціальною підтримкою.
Про те, які пільги та знижки можуть отримати українки 50+ у травні та що для цього потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Хто з жінок може вийти на пенсію у 50 років
Згідно зі статтею 115 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", дострокова пенсія у 50 років передбачена для жінок, які народили та виховали щонайменше п’ять дітей. Важлива умова — потрібно мати не менше 15 років страхового стажу.
Подати заяву до Пенсійного фонду можна за місяць до 50-річчя або протягом трьох місяців після нього. Якщо все зроблено вчасно, пенсію призначають з дня досягнення необхідного віку. Якщо пізніше — з дати звернення.
Чи можуть українки 50+ платити менше за комуналку
За даними Пенсійного фонду України, деякі категорії пенсіонерок, наприклад колишні працівниці освіти, медицини чи культури, які працювали і живуть у сільській місцевості, можуть отримувати повну компенсацію комунальних послуг. Це стосується оплати світла, газу, води, а також твердого палива.
Інші пенсіонерки, які не підпадають під ці умови, можуть оформити житлову субсидію, якщо витрати на комунальні послуги занадто великі для їхнього доходу.
Які додаткові пільги отримують пенсіонерки 50+
Після оформлення пенсії жінки можуть розраховувати ще на кілька видів підтримки від держави:
- Безплатний проїзд
Пенсіонерки мають право безплатно їздити міським транспортом — автобусами, трамваями та тролейбусами. Також пільга діє на приміські маршрути та електрички. А от на метро та таксі вона не поширюється. Щоб скористатись цим правом, потрібно показати пенсійне посвідчення.
- Безоплатна юридична допомога
Жінки пенсійного віку можуть отримати безплатні консультації юристів, а також допомогу з документами, заявами чи скаргами.
- Знижка на автострахування
Також передбачена 50% знижка на обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності. Вона діє для авто з двигуном до 2500 куб. см або електромобілів із потужністю до 100 кВт.
Раніше Новини.LIVE писали, що держава допомагає не тільки військовим, які зараз на фронті, а й їхнім сім’ям. Наприклад, дружини учасників бойових дій також можуть оформити пільги. Вони надаються у вигляді щомісячних грошових виплат.
Також Новини.LIVE писали, що в Україні люди пенсійного віку мають право безплатно користуватися громадським транспортом. Але ця пільга працює не всюди. В деяких видах транспорту навіть пенсіонери повинні платити.