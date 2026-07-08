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Головна Економіка Знижені ціни від Київстару: кому доступна спеціальна пропозиція і на який термін

Знижені ціни від Київстару: кому доступна спеціальна пропозиція і на який термін

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 13:06
Тарифні плани Київстару зі знижкою: до якої дати абонентам продовжили акційні умови
Магазин Київстару і дівчина з телефоном. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор України продовжив дію вигідної акції. Абоненти Київстару можуть користуватися знижками на деякі тарифні плани, а також додатковим обсягом послуг. Ми дізналися про умови, передбачені для клієнтів компанії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Знижки на тарифні плани

Абоненти пакетів послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий" (передоплата/контракт) можуть користуватися спеціальною пропозицією у разі перенесення мобільного номера до мережі. Акція передбачає надання:

  • знижки на оплату тарифного плану;
  • до 100 ГБ трафіку щомісяця без обмеження швидкості.

"Абоненти отримають більше часу, аби скористатися вигідною пропозицією. Ми продовжуємо спеціальні умови, що раніше діяли до 1 грудня 2026 року. Відтепер пропозиція діє до 1 вересня 2027 року включно", — уточнили в Київстарі.

Після завершення цього терміну активуються стандартні умови підключеного тарифного плану. Використавши обсяг безлімітного інтернету, швидкість знизиться до 0,8 Мбіт/с. Для перевірки залишку необхідно набрати код *188#.

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Стандартні умови тарифних планів

За пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий" абоненти платять 370 або 450 грн/міс. Після перенесення мобільного номера ціна знижується до 290 грн/міс. За такі гроші користувачі отримують:

  • безлімітний трафік;
  • 15 ГБ у роумінгу;
  • необмежені дзвінки на номери Київстару;
  • 300 хвилин на інші мобільні, міські номери та за кордон;
  • 300 SMS;
  • Домашній Інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с;
  • 2 Суперсили без доплат.

Тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Крутий" коштує 450 або 550 грн/міс., а знижена ціна прибуває на рівні 350 грн/міс. Набір послуг аналогічний, проте збільшений: 18 ГБ у роумінгу, 600 хвилин на розмови, 600 SMS і Домашній Інтернет до 1 Гбіт/с. Водночас доступна лише одна Суперсила.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які тарифні плани від Київстару, Vodafone та lifecell коштують до 300 грн. Мобільні оператори пропонують абонентам вигідні пакети послуг на різний гаманець. Ми дізналися, за що українці можуть не переплачувати щомісяця.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар запустив вигідну акцію під назвою "Вдвічі більше". Вона передбачає подвоєння гігабайтів і надання 200 хвилин на розмови деяким клієнтам. Пропозиція доступна користувачам передплатного зв'язку, але з певними винятками.

Київстар мобільний оператор мобільний зв'язок
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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