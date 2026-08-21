Стан енергосистеми України 21 серпня: Міненерго повідомило де відсутнє енергопостачання

Дитина біля ліхтарика. Фото: Новини.LIVE

Ворог продовжує знищувати українську енергетику. Енергосистема мужньо тримає удар. Однак у кількох регіонах все ж зафіксовані знеструмлення через ворожі обстріли. Там енергетики вже намагаються оперативно повертати світло споживачам.

Про це повідомляє Міненерго, передають Новини.LIVE.

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Наслідки бойових дій у регіонах

Станом на ранок 21 серпня внаслідок ворожих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури без світла тимчасово залишилася частина споживачів у чотирьох областях:

Донецька область. Сумська область. Херсонська область. Харківська область.

Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, аби якнайшвидше повернути електропостачання в оселі громадян, де це дозволяє безпекова ситуація.

Чи будуть графіки обмежень енергопостачання

Застосування планових або аварійних відключень не прогнозується. Однак у разі зміни ситуації актуальну інформацію просять відслідковувати на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу або обленерго.

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Енергетики закликають українців перенести використання пральних машин, бойлерів, прасок на денні години, а у вечірній пік споживання дотримуватися режиму економії:

оптимальний час для використання енергопотужних приладів — з 10 до 17 години;

пікове навантаження, коли краще уникати користування — з 18 до 22 години.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали оптимістичний прогноз на зиму для українців. За словами народного депутата України Юрія Камельчука, в умовах дефіциту громадяни будуть сидіти без світла від 5 до 6 годин на добу. Однак ситуацію ускладнюють ворожі російські обстріли, через що кількість годин без світла може збільшитись.

Також Новини.LIVE повідомляли про нові об'єкти атак Росії вже цього опалювального сезону. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, путін прагне остаточно знищити енергосистему України, аби підірвати економіку та виробництво зброї. У відповідь Україна веде далекобійну кампанію ударів по російських нафтопереробних заводах.