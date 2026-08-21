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Главная Экономика Без электроэнергии в 4 областях: где нет света из-за обстрелов

Без электроэнергии в 4 областях: где нет света из-за обстрелов

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 11:49
Состояние энергосистемы Украины 21 августа: Минэнерго сообщило, где отсутствует энергоснабжение
Ребёнок возле фонарика. Фото: Новини.LIVE

Враг продолжает наносить удары по украинской энергетике. Энергосистема мужественно выдерживает натиск. Однако в нескольких регионах всё же зафиксированы отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов. Там энергетики уже пытаются оперативно восстановить электроснабжение потребителей.

Об этом сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.

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Последствия боевых действий в регионах

По состоянию на утро 21 августа в результате вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры без света временно осталась часть потребителей в четырёх областях:

  1. Донецкая область.
  2. Сумская область.
  3. Херсонская область.
  4. Харьковская область.

Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах граждан там, где это позволяет обстановка с безопасностью.

Будут ли графики ограничений энергоснабжения

Применение плановых или аварийных отключений не прогнозируется. Однако в случае изменения ситуации просят отслеживать актуальную информацию на официальных ресурсах местных операторов систем распределения или облэнерго.

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Энергетики призывают украинцев перенести использование стиральных машин, бойлеров, утюгов на дневные часы, а в вечерний пик потребления соблюдать режим экономии:

  • оптимальное время для использования энергоемких приборов — с 10 до 17 часов;
  • пиковая нагрузка, когда лучше воздерживаться от использования — с 18 до 22 часов.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE сообщали об оптимистичном прогнозе на зиму для украинцев. По словам народного депутата Украины Юрия Камельчука, в условиях дефицита граждане будут сидеть без света от 5 до 6 часов в сутки. Однако ситуацию осложняют вражеские российские обстрелы, из-за чего количество часов без света может увеличиться.

Также Новини.LIVE сообщали о новых объектах атак России уже в этом отопительном сезоне. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, Путин стремится окончательно уничтожить энергосистему Украины, чтобы подорвать экономику и производство оружия. В ответ Украина ведет кампанию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам с большого расстояния.

Минэнерго Укрэнерго ДТЭК энергосистема графики отключений света
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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