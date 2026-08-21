Состояние энергосистемы Украины 21 августа: Минэнерго сообщило, где отсутствует энергоснабжение

Без электроэнергии в 4 областях: где нет света из-за обстрелов
Враг продолжает наносить удары по украинской энергетике. Энергосистема мужественно выдерживает натиск. Однако в нескольких регионах всё же зафиксированы отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов. Там энергетики уже пытаются оперативно восстановить электроснабжение потребителей.
Об этом сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.
Последствия боевых действий в регионах
По состоянию на утро 21 августа в результате вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры без света временно осталась часть потребителей в четырёх областях:
- Донецкая область.
- Сумская область.
- Херсонская область.
- Харьковская область.
Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах граждан там, где это позволяет обстановка с безопасностью.
Будут ли графики ограничений энергоснабжения
Применение плановых или аварийных отключений не прогнозируется. Однако в случае изменения ситуации просят отслеживать актуальную информацию на официальных ресурсах местных операторов систем распределения или облэнерго.
Как помочь энергетикам прямо сейчас
Энергетики призывают украинцев перенести использование стиральных машин, бойлеров, утюгов на дневные часы, а в вечерний пик потребления соблюдать режим экономии:
- оптимальное время для использования энергоемких приборов — с 10 до 17 часов;
- пиковая нагрузка, когда лучше воздерживаться от использования — с 18 до 22 часов.
Что еще стоит знать
Недавно Новини.LIVE сообщали об оптимистичном прогнозе на зиму для украинцев. По словам народного депутата Украины Юрия Камельчука, в условиях дефицита граждане будут сидеть без света от 5 до 6 часов в сутки. Однако ситуацию осложняют вражеские российские обстрелы, из-за чего количество часов без света может увеличиться.
Также Новини.LIVE сообщали о новых объектах атак России уже в этом отопительном сезоне. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, Путин стремится окончательно уничтожить энергосистему Украины, чтобы подорвать экономику и производство оружия. В ответ Украина ведет кампанию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам с большого расстояния.