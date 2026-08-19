Отключения электричества и альтернативный импорт газа: к чему готовиться зимой

Женщина снимает вид на город без света. Фото: Новини.LIVE

Массированные российские удары по украинской энергетической и газовой инфраструктуре заставляют готовиться к сложному зимнему периоду. Даже при оптимистичном сценарии отключения электричества могут длиться довольно долго. А в случае новых атак со стороны России — даже дольше.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил народный депутат Украины Юрий Камельчук.

Сколько часов в сутки без света зимой

Из-за сокращения солнечной генерации, более короткого светового дня и массового использования обогревателей дефицит в энергосистеме Украины может достигать 20–25%. По такому сценарию света может не быть как минимум 5–6 часов. Однако в случае новых ракетных или дронных атак продолжительность ограничений будет увеличиваться.

Наиболее уязвимыми традиционно остаются приграничные и прифронтовые регионы, ведь туда средства поражения долетают за считанные минуты. Защитить эти территории от управляемых авиабомб и реактивных беспилотников чрезвычайно сложно из-за нехватки систем ПВО и ракет для них.

Однако в зоне риска остаются и оказываются другие крупные города:

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Киев;

Харьков;

Сумы;

Одесская область;

Николаев;

Херсон.

По словам Камельчука, российская армия особенно хочет нанести ущерб энергосистеме столицы.

"Киев — потому что это большой город, и здесь России хочется уничтожить как можно больше", — отметил народный депутат.

Что будет с газом зимой

Российские войска также продолжают целенаправленно наносить удары по украинским газовым месторождениям и газораспределительной системе. Процесс восстановления поврежденных объектов требует значительного времени. Ведь инфраструктуру, которая строилась годами, невозможно восстановить за несколько дней.

Однако, по словам Камельчука, критической ситуации с газом пока нет благодаря альтернативным маршрутам. Азербайджан готов поставлять "голубое топливо" через территорию Турции и Европы. Также есть возможность разгрузки сжиженного газа через терминалы в Греции и странах Балтии;

В целом Украина ориентируется на примеры стран ЕС, в частности Чехии, которые полностью переориентировались на новые источники нефти и газа.

Что еще стоит знать

Кроме того, Новини.LIVE уже сообщали о возможном сценарии отключений света зимой. Ведь планы по уничтожению энергосистемы Украины не покидают врага ни на минуту. При неблагоприятных условиях отсутствие света может длиться по 14–15 часов в сутки.

Также Новини.LIVE рассказывали о новых целях атак российской армии зимой. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, Путин стремится окончательно уничтожить энергосистему Украины. В ответ Украина ведет дальнобойную кампанию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.