Відключення світла та альтернативний імпорт газу: до чого готуватися взимку

Жінка знімає вид на місто без світла. Фото: Новини.LIVE

Масовані російські удари по українській енергетичній та газовій інфраструктурі змушують готуватися до складного зимового періоду. Навіть за оптимістичного сценарію відключення світла можуть бути тривалий час. А якщо за умови нових атак Росії — навіть ще довше.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив народний депутат України Юрій Камельчук.

Скільки годин на добу без світла взимку

Через зменшення сонячної генерації, коротший світловий день та масове використання обігрівачів, дефіцит в енергосистемі України може сягати 20-25%. За таким сценарієм світла може не бути щонайменше 5-6 годин. Однак у разі нових ракетних чи дронових атак тривалість обмежень зростатиме.

Найбільш вразливими традиційно залишаються прикордонні та прифронтові регіони, адже туди засоби ураження долітають за лічені хвилини. Захистити ці території від керованих авіабомб та реактивних безпілотників надзвичайно складно через брак систем ППО та ракет до них.

Проте під зоною ризику залишаються ще й опиняються інші великі міста:

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Київ;

Харків;

Суми;

Одеська область;

Миколаїв;

Херсон.

За словами Камельчука, російська армія особливо хоче завдати шкоди енергосистемі столиці.

"Київ — тому що велике місто і тут Росії хочеться знищити максимальну кількість", — зазначив нардеп.

Що буде з газом взимку

Російські війська також продовжують цілеспрямовано бити по українських газових родовищах та газорозподільчій системі. Процес відновлення пошкоджених об'єктів вимагає значного часу. Адже інфраструктуру, яка будувалася роками, неможливо відбудувати за кілька днів.

Проте, за словами Камельчука, критичної ситуації з газом наразі немає завдяки альтернативним маршрутам. Азербайджан готовий постачати блакитне паливо через територію Туреччини та Європи. Також є можливість розвантаження скрапленого газу через термінали в Греції та країнах Балтії;

Загалом Україна орієнтується на приклади країн ЄС, зокрема Чехії, які повністю переорієнтувалися на нові джерела нафти й газу.

Що ще варто знати

Крім того, Новини.LIVE вже повідомляли про можливий сценарій відключень світла взимку. Адже плани щодо знищення енергосистеми України не полишають ворога не на мить. За несприятливих умов відсутність світла по 14-15 годин на добу.

Також Новини.LIVE розповідали про нові цілі атак російської армії взимку. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, путін прагне остаточно знищити енергосистему України. У відповідь Україна веде далекобійну кампанію ударів по російських нафтопереробних заводах.