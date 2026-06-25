Житло, кредити і робота: до яких фінансових нововведень готуватися в липні
Українців чекають вагомі фінансові нововведення у липні 2026 року. Вони торкнуться програми "єОселя", житлових ваучерів і працевлаштування осіб з інвалідністю. Не завадить дізнатися, до яких змін готуватися нашим громадянам найближчим часом.
Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні фінансові нововведення липня.
Використання житлових ваучерів
У Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили про зміни для внутрішньо переміщених осіб. 17 липня 2026 року наберуть чинності рішення Кабінету Міністрів щодо механізму застосування коштів у межах програми "Житло для ВПО з ТОТ".
Ваучери на суму до 2 млн гривень дозволяється використовувати безпосередньо на купівлю об’єкта нерухомості та деякі інші потреби. Вже скоро діапазон застосування розширять для ВПО з тимчасово окупованих територій, які:
- мають статус учасника бойових дій;
- є особами з інвалідністю внаслідок війни.
Житлові ваучери можна буде використати на погашення першого внеску за доступною іпотекою "єОселя". Плюс в уряді уточнили порядок оформлення таких угод і дії нотаріуса під час купівлі нерухомості.
Нові перевірки Держпраці
Кабінет Міністрів постановою від 27 травня 2026 р. № 659 затвердив новий Порядок здійснення контролю за виконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. З 1 липня повноваження перейдуть Державній службі з питань праці.
Контролюючий орган зможе проводити моніторинг за місцем діяльності підприємця. Інспекторам дозволять:
- досліджувати документи та реєстри;
- отримувати письмові й усні пояснення;
- вимагати завірені копії документів;
- користуватися держреєстрами і відкритими базами даних;
- отримувати відомості від інших державних органів та юридичних осіб.
За результатами перевірки складається акт із розрахунком виконання чи невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. Роботодавцям варто заздалегідь провести внутрішній аудит кадрової документації, аби встигнути виправити недоліки до втручання Держпраці.
Пільгові умови "єОселі"
З 17 липня пільговою іпотечною ставкою 3% за державною програмою "єОселя" зможуть користуватися ветерани, учасники війни та члени сімей загиблих воїнів. Станом на червень 2026 року для них діють стандартні умови кредиту: 7% річних протягом перших 10 років, 10% річних — з 11-го року.
Заявники зможуть взяти позику максимально на 20 років. Якщо учасникам програми не виповнилося 25 років, для них мінімальний перший внесок становить від 10%. Для позичальників від 26 років розмір внеску перебуває на рівні 20% вартості житла і більше.
Раніше Новини.LIVE писали, що для внутрішньо переміщених осіб хочуть запустити нову житлову програму. Йдеться про проєкт "Будиночки в селі", який передбачає поселення ВПО у сільській місцевості. Оселі передаватимуть у тимчасове користування.
Також Новини.LIVE розповідали, що деякі українці ризикують втратити роботу в Польщі. З 8 липня Національна інспекція праці зможе примусово перетворювати цивільно-правові договори на трудові. Не всі роботодавці захочуть офіційно брати іноземців у штат.
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