Плата за землю у 2026 році: кому з українців не нараховують податок та оренду

Мінна небезпека в Україні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці повинні сплачувати податок на землю відповідно до законодавства. Однак через повномасштабне вторгнення Росії та ведення активних бойових дій тисячі гектарів сільськогосподарських ділянок не придатні до використання. Вони "всіяні" мінами або вкриті фортифікаційними спорудами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс.

За яку землю не треба платити

Згідно з Земельним кодексом, податок сплачує власник ділянки, а орендна плата за користування територіями державної/комунальної/приватної власності лежить на плечах безпосередньо орендаря. Водночас не завадить дізнатися, як регламентується стягнення коштів у випадку мінування чи окупації землі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії для українців запровадили пільги, прописані в підпункті 69.14 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Земельний податок та орендна плата не нараховуються щодо територій, які:

розташовані в зонах бойових дій;

перебувають у тимчасовій окупації;

визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами;

містять фортифікаційні споруди (бліндажі, окопи, протитанкові рви тощо).

Очевидно, використання таких ділянок за цільовим призначенням є неможливим в умовах воєнного стану, а розміщення фортифікаційних споруд додатково призводить до деградації поверхні земель.

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Чи можна отримати компенсацію за землю

Станом на 2026 рік власники земельних ділянок не можуть отримати компенсацію за території, непридатні до використання за цільовим призначенням. Однак у майбутньому передбачена реалізація механізму репарацій, оскільки першочергова відповідальність за нанесену шкоду покладена на Росію.

На порталі "Дія" українці можуть подати заявку до міжнародного Реєстру збитків про репарації, пов’язані зі втратою доступу або контролю над нерухомим майном. Важливо одразу фіксувати шкоду для доведення свого права на компенсацію.

Громадянам радять отримати витяг із Державного земельного кадастру, зберігати документи про володіння чи користування ділянками, зафіксувати на фото/відео мінування чи фортифікації, а також замовити обстеження території з подальшою видачою акту. Плюс не завадить документувати витрати на відновлення землі.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що вигідніше для власників землі — здавати в оренду чи самостійно обробляти. Кожен варіант має свої плюси та мінуси, а вигода для українців залежить від індивідуальних потреб. Адже додатково доводиться сплачувати земельний податок.

Також Новини.LIVE розповідали, що держава може примусово вилучити землю у власників. Цей механізм передбачений для забезпечення суспільних потреб. Українці обов’язково отримують компенсацію за ділянку в повному обсязі.