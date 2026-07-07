Зарплату деяких вчителів збільшили на 10-20%: кому передбачена надбавка в липні

Школярі на уроці фізкультури і гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Деякі педагогічні працівники в Україні мають право на встановлення специфічних доплат. Наприклад, надбавка вчителю за спортивне звання передбачає підвищення посадового окладу на 10-20%. Ми розібралися, хто може розраховувати на збільшене грошове забезпечення у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому присвоюють надбавку за спортивне звання.

Розмір надбавки за спортивне звання

Щоб дізнатися розмір доплати, необхідно звернутися до наказу Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників закладів, установ освіти та наукових установ" № 557.

Згідно з документом, педагогічні працівники можуть розраховувати на таке підвищення посадового окладу:

10% — за звання "майстер спорту";

15% — за звання "майстер спорту міжнародного класу";

20% — за звання "заслужений тренер" або "заслужений майстер спорту".

"Надбавки встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається зі спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням", — йдеться в наказі МОН.

Яка зарплата вчителя з надбавкою

Варто розуміти, що жоден чинний нормативно-правовий акт України не встановлює визначення терміну "профіль діяльності". Оскільки критерії відсутні, можна зробити висновок: для вчителя фізкультури в школі профіль діяльності співпадає з наявним спортивним званням. І неважливо, про який вид спорту йдеться, оскільки наказ № 557 не передбачає такого уточнення.

Мінімальний посадовий оклад педагога 10-14 тарифного розряду у липні 2026 року перебуватиме на такому рівні (з урахуванням підвищення на 40%, надбавки за престижність праці 5%, доплати за роботу в несприятливих умовах і надбавки за спортивне звання):

10 ТР — від 12 767 до 13 651 грн;

11 ТР — від 13 606 до 14 563 грн;

12 ТР — від 14 443 до 15 473 грн;

13 ТР — від 15 281 до 16 384 грн;

14 ТР — від 16 119 до 17 294 грн.

Суми вказані з урахуванням обов'язкових податків і зборів. "На руки" вчителі отримають на 23% менше, оскільки держава стягує 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яка мінімальна зарплата педагога в липні 2026 року. Ми порахували посадовий оклад з підвищенням на 40% і двома обов'язковими доплатами. Суми починаються від 12 000 грн з урахуванням податків.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки мінімально заробляють директори у школах станом на липень. Посадовий оклад працівника 14-го тарифного розряду становить понад 14 000 грн. А середній дохід, згідно з даними кадрового порталу, доходить до 26 000 грн.