Заробіток на дорогих металах: який брухт вдасться вигідно продати в липні

Продаж брухту металів у липні. Фото: НБУ, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці можуть регулярно отримувати додатковий дохід, продаючи на повторне перероблення дорогі метали. Станом на липень 2026 року чималий заробіток гарантований на брухті міді та латуні. Ця вторинна сировина найбільш затребувана на ринку, а ціни коливаються в межах кількох сотень гривень за кілограм.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки вдасться заробити на брухті кольорових металів у липні.

Скільки коштує брухт міді

Кольоровий метал цінується завдяки своїм властивостям, зокрема стійкості до корозії, високій електропровідності та піддатливості до повторного перероблення. Підприємства готові платити продавцям великі суми за вторинну сировину, особливо очищену від домішок, іржі та фарби.

Ми промоніторили офіційні сайти кількох українських компаній, що займаються торгівлею з фізичними особами, і дізналися актуальні ціни на брухт. Продаючи мідь у липні 2026 року, наші громадяни зможуть заробити (залежно від регіону):

Київська область — від 350 до 450 грн;

Запорізька область — від 435 до 500 грн;

Вінницька область — від 450 до 520 грн;

Львівська область — від 440 до 510 грн;

Дніпропетровська область — від 400 до 510 грн;

Одеська область — від 480 до 510 грн;

Сумська область — від 430 до 480 грн;

Харківська область — від 400 до 500 грн.

Ціни на брухт міді у Львові. Фото: скриншот

Скільки коштує брухт латуні

Інший дорогий кольоровий метал, який високо цінується на ринку — це латунь. Її легко добути з сантехнічних виробів, радіаторів, побутової техніки, елементів декору, електроніки і навіть деяких музичних інструментів.

Серед позитивних характеристик сировини — переплавлення без втрати якості і стабільний попит в різних секторах виробництва. Середня вартість латуні перебуває в діапазоні 200-240 грн/кг залежно від області.

Доходи деяких продавців можуть становити 250-280 грн/кг. Щоб досягти максимальної прибутковості, необхідно заздалегідь очистити брухт від усього зайвого.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть непогано заробити, продаючи брухт чормету у липні 2026 року. Однак ціни не вражають — до 5 грн за кілограм максимум. Необхідно накопичити великі обсяги, аби прибуток від діяльності був відчутним.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні пропонують суттєво підвищити штрафи за порушення правил поводження з відходами. Йдеться про незаконне викидання сміття і створення стихійних звалищ. Витрати громадян можуть зрости до 15 300 грн.