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Головна Економіка Заміна посвідчення про соцдопомогу: кому потрібно отримати новий документ

Заміна посвідчення про соцдопомогу: кому потрібно отримати новий документ

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 14:10
Посвідчення отримувача соціальної допомоги: кому потрібно замінити та як це зробити у 2026 році
Як оформити нове посвідчення отримувача соціальної допомоги. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України оновив правила оформлення та видачі посвідчень для людей, які отримують державну соціальну допомогу. В новому порядку також визначено, коли документ потрібно замінити та як його оформити.

Про те, кому потрібно замінити посвідчення отримувача соціальної допомоги та як це зробити у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Коли потрібно міняти посвідчення отримувача соціальної допомоги

Паперові посвідчення у вигляді книжечки видають на певний строк. Якщо термін дії закінчився, а людина й надалі отримує соціальну допомогу, потрібно оформити новий документ. Замінити посвідчення також доведеться, якщо:

  • його загубили або пошкодили;
  • він став непридатним для використання.

Як оформити нове посвідчення у 2026 році

Зараз подати заяву може сам отримувач допомоги або його законний представник. Для цього потрібно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Готове посвідчення видадуть у тому сервісному центрі, який заявник обере під час подання документів. У майбутньому подати заяву можна буде й онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, коли запрацюють необхідні технічні механізми.

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Яке фото потрібно для оформлення посвідчення

До заяви обов'язково додають кольорову фотографію отримувача допомоги, а за потреби — і його законного представника. Вимоги до фото такі:

  • розмір — 30 на 25 мм;
  • фон — білий і однотонний;
  • обличчя має займати 70–80% знімка;
  • для електронного подання розмір файлу має бути від 20 до 24 кБ.

Під час отримання нового посвідчення потрібно здати старе, якщо воно збереглося. Тож тим, у кого скоро закінчується строк дії документа або він пошкоджений, радять не відкладати його заміну.

У Пенсійному фонді зазначають, що оновлений порядок допоможе впорядкувати облік посвідчень і поступово перейти до цифрового оформлення цієї послуги. 

Раніше Новини.LIVE писали, що свідоцтво про народження, видане ще за часів СРСР, в Україні залишається дійсним. Якщо документ не пошкоджений, усі дані добре видно і вони читаються, міняти його лише через старий зразок не потрібно. Воно має таку ж юридичну силу, як і сучасний аналог.

Також Новини.LIVE розповідали що пенсійне посвідчення підтверджує право на різні пільги. У серпні 2026 року пенсіонери в Україні можуть безплатно користуватися громадським транспортом, отримати знижку на автоцивілку, ліки за державною програмою та скористатися іншими пільгами.

документи соціальна допомога посвідчення
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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