Удостоверение получателя социальной помощи: кому необходимо заменить и как это сделать в 2026 году

Как оформить новое удостоверение получателя социальной помощи. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины обновил правила оформления и выдачи удостоверений для лиц, получающих государственную социальную помощь. В новом порядке также определено, когда документ необходимо заменить и как его оформить.

О том, кому необходимо заменить удостоверение получателя социальной помощи и как это сделать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Когда нужно менять удостоверение получателя социальной помощи

Бумажные удостоверения в виде книжечки выдаются на определенный срок. Если срок действия истек, а человек продолжает получать социальную помощь, необходимо оформить новый документ. Заменить удостоверение также придется, если:

его потеряли или повредили;

оно стало непригодным для использования.

Как оформить новое удостоверение в 2026 году

Сейчас подать заявление может сам получатель помощи или его законный представитель. Для этого необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Готовое удостоверение выдадут в том сервисном центре, который заявитель выберет при подаче документов. В будущем подать заявление можно будет и онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, когда заработают необходимые технические механизмы.

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Какая фотография требуется для оформления удостоверения

К заявлению обязательно прилагается цветная фотография получателя пособия, а при необходимости — и его законного представителя. Требования к фотографии следующие:

размер — 30 на 25 мм;

фон — белый и однотонный;

лицо должно занимать 70–80 % снимка;

для электронной подачи размер файла должен составлять от 20 до 24 кБ.

При получении нового удостоверения необходимо сдать старое, если оно сохранилось. Поэтому тем, у кого скоро истекает срок действия документа или он поврежден, рекомендуют не откладывать его замену.

В Пенсионном фонде отмечают, что обновленный порядок поможет упорядочить учет удостоверений и постепенно перейти к цифровому оформлению этой услуги.

Ранее Новини.LIVE писали, что свидетельство о рождении, выданное ещё во времена СССР, в Украине остается действительным. Если документ не поврежден, все данные хорошо видны и читаются, менять его только из-за устаревшего образца не нужно. Он имеет такую же юридическую силу, как и современный аналог.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионное удостоверение подтверждает право на различные льготы. В августе 2026 года пенсионеры в Украине смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, получить скидку на автогражданку, лекарства по государственной программе и воспользоваться другими льготами.