Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Замена удостоверения о социальной помощи: кому необходимо получить новый документ

Замена удостоверения о социальной помощи: кому необходимо получить новый документ

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 14:10
Удостоверение получателя социальной помощи: кому необходимо заменить и как это сделать в 2026 году
Как оформить новое удостоверение получателя социальной помощи. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины обновил правила оформления и выдачи удостоверений для лиц, получающих государственную социальную помощь. В новом порядке также определено, когда документ необходимо заменить и как его оформить.

О том, кому необходимо заменить удостоверение получателя социальной помощи и как это сделать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Когда нужно менять удостоверение получателя социальной помощи

Бумажные удостоверения в виде книжечки выдаются на определенный срок. Если срок действия истек, а человек продолжает получать социальную помощь, необходимо оформить новый документ. Заменить удостоверение также придется, если:

  • его потеряли или повредили;
  • оно стало непригодным для использования.

Как оформить новое удостоверение в 2026 году

Сейчас подать заявление может сам получатель помощи или его законный представитель. Для этого необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Готовое удостоверение выдадут в том сервисном центре, который заявитель выберет при подаче документов. В будущем подать заявление можно будет и онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, когда заработают необходимые технические механизмы.

Читайте также:

Какая фотография требуется для оформления удостоверения

К заявлению обязательно прилагается цветная фотография получателя пособия, а при необходимости — и его законного представителя. Требования к фотографии следующие:

  • размер — 30 на 25 мм;
  • фон — белый и однотонный;
  • лицо должно занимать 70–80 % снимка;
  • для электронной подачи размер файла должен составлять от 20 до 24 кБ.

При получении нового удостоверения необходимо сдать старое, если оно сохранилось. Поэтому тем, у кого скоро истекает срок действия документа или он поврежден, рекомендуют не откладывать его замену.

В Пенсионном фонде отмечают, что обновленный порядок поможет упорядочить учет удостоверений и постепенно перейти к цифровому оформлению этой услуги.

Ранее Новини.LIVE писали, что свидетельство о рождении, выданное ещё во времена СССР, в Украине остается действительным. Если документ не поврежден, все данные хорошо видны и читаются, менять его только из-за устаревшего образца не нужно. Он имеет такую же юридическую силу, как и современный аналог.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионное удостоверение подтверждает право на различные льготы. В августе 2026 года пенсионеры в Украине смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, получить скидку на автогражданку, лекарства по государственной программе и воспользоваться другими льготами.

документы социальная помощь удостоверение
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации