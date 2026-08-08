Загублене пенсійне посвідчення: які пільги можна втратити та як відновити документ

Пенсійне посвідчення і чоловік похилого віку. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Якщо людина похилого віку загубила або пошкодила пенсійне посвідчення, ігнорувати це не варто. Саме цей документ підтверджує статус пенсіонера і дає право користуватися деякими державними пільгами та соціальними гарантіями.

Про те, чим ризикують громадяни, які втратили пенсійне посвідчення, та як його відновити у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Що дає пенсійне посвідчення в Україні

У 2026 році пенсіонери можуть безплатно їздити в громадському транспорті, отримати знижку на автоцивілку, не платити податок на землю, користуватися державною програмою "Доступні ліки" та іншими перевагами.

Якщо ж посвідчення втрачено або сильно пошкоджено, можуть виникнути труднощі з підтвердженням права на ці пільги, тому документ краще якнайшвидше відновити.

Як відновити втрачене пенсійне посвідчення

Зробити це можна безплатно через Пенсійний фонд України. Є три способи подати заяву:

скористатися мобільним застосунком "Пенсійний фонд";

особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ;

подати заявку через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Щоб подати документи онлайн, на вебпорталі ПФУ потрібно відкрити розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та обрати послугу "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення". У мобільному застосунку слід перейти до вкладки "До ПФУ", відкрити розділ "Комунікації до ПФУ" та вибрати відповідну послугу.

Які документи знадобляться пенсіонеру

Під час онлайн-подачі потрібно завантажити сканкопії або якісні фото паспорта, РНОКПП, власноручного підпису чорним чорнилом і фотокартки. Усі файли мають бути у форматі JPG або PDF, розміром до 1 МБ кожен і з чітким зображенням.

Якщо ж ви особисто звертаєтеся до сервісного центру, потрібно взяти із собою паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та кольорове фото розміром 3 на 2,5 см. На місці також потрібно буде заповнити заяву.

Де можна буде забрати нове посвідчення пенсіонера

Після виготовлення нове пенсійне посвідчення можна буде отримати в тому сервісному центрі Пенсійного фонду, який ви обрали під час подання заяви.

Раніше Новини.LIVE писали, що самого лише похилого віку не достатньо для отримання пенсії. В Україні для цього потрібно ще й мати достатній страховий стаж. Якщо його бракує, виплати можуть не призначити.

Також Новини.LIVE писали, що у серпні 2026 року мінімальна пенсія в Чехії становить 9 800 крон — це понад 20,7 тисячі гривень. Проте таку суму отримують лише ті, хто має повний необхідний страховий стаж.