Заготівля дров в лісосмугах біля доріг: чи можна рубати сухостій на узбіччі

Заготівля дров біля доріг. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Поруч з більшістю українських доріг, можна побачити лісосмуги та інші зелені насадження. Вони допомагають захищати дороги від вітру, пилу, снігових заметів і виконують важливу екологічну функцію. Тому просто прийти й рубати сухі дерева та гілки на дрова тут не можна.

Про те, чи можна заготовляти дрова біля дороги та який штраф можна отримати за зрубане без дозволу дерево влітку 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон "Про автомобільні дороги".

Хто має стежити за станом дерев біля доріг

Часто вздовж трас можна побачити сухі дерева, зламані гілки чи повалені стовбури. Багато хто вважає, що їх можна забрати на дрова, але насправді це не так. За станом таких насаджень відповідають спеціальні служби, адже вони є частиною дорожньої інфраструктури.

Зазвичай лісосмуги, які знаходяться в межах території автомобільних доріг державного значення, перебувають у віданні обласних служб автомобільних доріг. Для догляду за ними залучають підрядні організації, які стежать за станом дерев та кущів.

Якщо дерево стало аварійним, засохло або становить небезпеку для транспорту чи ліній електропередач, його можуть прибрати. Але такі роботи виконуються лише офіційно:

після оцінки деревини;

отримання необхідних дозволів.

Кошти від реалізації деревини використовуються для покриття витрат на проведені роботи або надходять на рахунки відповідних дорожніх служб.

Чи дозволено забирати повалені дерева та гілки біля дороги

В коментарі для Новини.LIVE юрист Олег Козляк пояснив, що дерева вздовж автошляхів розташовані в спеціальних охоронних зонах або смугах відведення. Використовувати деревину з цих територій можна лише відповідно до встановлених правил.

"Рубки дерев та чагарників у смугах відводу автомобільних доріг загального користування проводяться лише за погодженням із відповідними органами, за зверненням до лісокористувача чи власника дороги або за правилами, передбаченими для таких смуг", — наголосив Козляк.

Навіть якщо дерево вже впало або гілки лежать на землі, вони все одно вважаються власністю державних чи комунальних установ. Тому самовільно забирати їх для власних потреб не можна — це розцінюється як порушення закону.

На скільки можуть оштрафувати за зрубане дерево біля дороги

Згідно з 65 та 65-1 статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконну вирубку, пошкодження або збір деревини в лісосмугах громадянам загрожують штрафи:

від 510 до 1 020 гривень за перше порушення;

від 1 020 до 1 530 гривень за повторне порушення.

Для посадових осіб суми значно більші:

від 2 550 до 5 100 гривень за перший випадок;

від 10 200 до 15 300 гривень за повторне порушення.

Окремо карається пошкодження захисних насаджень уздовж доріг, річок та залізниць. У такому разі громадяни можуть отримати штраф від 510 до 765 гривень, а посадові особи — від 1 020 до 1 530 гривень.

Крім штрафу, порушник повинен компенсувати завдані збитки згідно з таксами закріпленими Кабінетом Міністрів України.

Такси для обчислення шкоди завданої лісу. Фото: Скриншот

Якщо шкода буде значною, може настати вже кримінальна відповідальність Згідно з 246 статтею Кримінального кодексу України, у такому випадку закон передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень або навіть позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Раніше Новини.LIVE писали, що дрова й досі залишаються важливим джерелом опалення для багатьох українців, тому люди заздалегідь готуються до холодів і запасаються паливом. Але самовільно рубати дерева чи зрізати гілки в лісі не можна — це порушення закону, за яке передбачені штрафи.

Також Новини.LIVE розповідали, що інколи на приватній ділянці самі по собі виростають дерева або кущі. Вони можуть заважати господарству чи навіть становити небезпеку для людей і майна. Тому часто виникає логічне питання, чи дозволено їх зрізати на дрова.