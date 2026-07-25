Курс долара на шляху до 45 грн: до чого готуватися українцям найближчим часом

Вивіска пункту обміну валюти, долари в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці липня 2026 року українці не можуть вигідно придбати купюри долара через підвищення офіційного курсу. Американська валюта подорожчала після нетривалого періоду низхідного тренду. Постає питання, до чого готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

На понеділок, 27 липня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,80 грн/дол. Ще два тижні тому, 13 липня, фіксували показник 44,49 грн/дол. На готівковому ринку вартість американської валюти вже перевищили психологічну межу 45 грн/дол.

За словами економіста, висхідний тренд має пояснення. По-перше, російські окупанти цілеспрямовано б’ють по суднам у Чорному морі, перешкоджаючи експорту і надходженням валюти. По-друге, зросли ціни на пальне та логістику.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Припинився експорт, припинилося надходження виручки, тобто валюти зараз стає менше. Крім того, подорожчало пальне, оскільки відпала доставка морем і водночас зросли ціни на світовому ринку. Ці фактори призвели до коливання курсу долара", — констатував Плотніков.

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Водночас він не вбачає причин для підвищення офіційного курсу до 45 грн/дол. Серпень може принести неочікувані коливання на валютному ринку, однак регулятор буде задіювати важелі впливу для стримування стрімкої девальвації гривні.

Проблемний обмін доларів

Раніше ми розповідали, що дівчина купила в обміннику долари, а згодом помітила на одній купюрі невеликий напис маркером. Вона намагалася продати банкноту, проте фінансові установи вже не приймали готівку, вказуючи на наявність пошкодження.

"Народ, завжди перевіряйте купюри в обмінниках валют. Купила долари, вдома побачила такий помальований. Тепер не можу поміняти, не приймають. Порадьте, що робити", — написала користувачка соціальної мережі Threads.

В такому випадку необхідно йти в державний банк, де точно повинні приймати купюри з невеликими пошкодженнями. НБУ дав чіткі роз’яснення учасникам ринку, яка валюта обов’язково підлягає обміну. Однак деякі фінустанови можуть працювати недобросовісно і не виконувати розпорядження регулятора.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям варто позбутися деяких купюр гривні. Номіналами, які вивели з готівкового обігу, вже не можна розрахуватися. Статус платіжного засобу втратили банкноти по 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть заробити на купоно-карбованцях. Старі гроші здатні принести непоганий дохід, оскільки за унікальними купюрами полюють колекціонери. Ми дізналися, за скільки продають карбованці на онлайн-аукціонах.