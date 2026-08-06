Власникам гаражів приготуватися: за що доведеться заплатити у 2026 році

Гаражі, купюри гривні в руках. Фото: Pexels, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці щороку повинні сплачувати податок на нерухомість. Держава встановила пільги на квадратуру житлових об’єктів, а саме квартир і приватних будинків. Однак постає питання, що робити у 2026 році власникам інших приміщень, зокрема гаражів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 226.2 Податкового кодексу.

Чи треба платити податок за гараж

Українське законодавство встановило фінансове зобов’язання для власників житлової та нежитлової нерухомості. В першому випадку йдеться про квартири і будинки, а також дачні та садові приміщення — загалом про об’єкти житлового фонду.

У другому випадку податок поширюється на приміщення іншого цільового призначення, наприклад, готельні комплекси, офіси, магазини, торгівельні центри, склади, промислові будівлі. Гаражі для транспортних засобів, інструментів та іншого майна теж входять у перелік.

Виходить, власники повинні сплачувати податок на нерухомість за гаражні приміщення. Більше того, на ці об’єкти не поширюється пільга, встановлена для квартир (від 60 кв.м) і приватних будинків (від 120 кв.м) — вся площа гаража є базою оподаткування за ставкою, затвердженою місцевою владою.

Яка нерухомість не оподатковується

Стаття 266.2.2 ПКУ містить перелік об’єктів нерухомого майна, на які не поширюється фінансове зобов’язання. Тобто щорічно поповнювати бюджет податком не потрібно за:

дитячі будинки сімейного типу;

гуртожитки;

житло, яке належить дітям-сиротам, а також дітям, позбавленим батьківського піклування;

непридатне до експлуатації житло;

нерухомість у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення;

центри та бази олімпійської підготовки;

будівлі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів;

житло, яким володіють багатодітні сім’ї.

Список не вичерпний і містить ще багато об’єктів нерухомого майна. Необхідно сплачувати податок після отримання повідомлення-рішення від контролюючого органу: в документі зазначають детальну інформацію про фінансове зобов’язання включно з розрахунком остаточної суми.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні хочуть оновити державні будівельні норми для житлових будинків. Йдеться про архітектурне проєктування, інженерне облаштування, пожежну безпеку тощо. Плюс важливе значення матиме доступність об’єктів для осіб з інвалідністю.

Також Новини.LIVE розповідали, що власники житла, які здають нерухомість в оренду, повинні сплачувати податки з доходів. Однак цього майже ніхто не робить в Україні. Водночас податкова може знаходити людей, які ухиляються від виконання фінансового зобов’язання.